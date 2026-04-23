“No puedo entrar al canal...”: Antonella Ríos cuenta insólito momento tras ser despedida de Zona Latina

La inesperada salida de Antonella Ríos de Zona Latina impactó al mundo de la televisión, tanto por lo abrupta que resultó su salida como lo que ocurrió después de su despido.

La también actriz contó los motivos que le entregaron para su desvinculación en conversación con el programa “Hay que decirlo” de T13: “Fue por necesidades de la empresa. Jamás lo vi venir, jamás lo esperé, quedé en shock”.

Ríos también contó una insólita situación, y es que tendría prohibición de ingreso al canal.

“Al parecer no puedo entrar al canal. Al parecer el canal no tiene problemas, pero Sergio (Rojas) me dijo que el canal le dijo que no puedo entrar a las instalaciones”.

Uno de los puntos claves en esta situación es que si bien, la opinóloga fue despedida formalmente de Zona Latina, no lo fue del programa “Que te lo Digo”, que está a cargo de una productora externa.

Ríos también abordó esta situación en su cuenta personal de Instagram, donde afirmó que “le habían hecho la cama” para sacarla del canal, diciendo que “siente que esto venía quizás gestándose de antes”.