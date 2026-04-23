“¡¿Por qué me están echando?!”: salen a la luz nuevos detalles del inesperado despido que remece a la TV chilena

Este jueves se dio a conocer un nuevo despido en la televisión chilena. Esta vez, el golpe ocurrió en una señal del cable.

Antonella Ríos, quien formaba parte del canal Zona Latina, fue desvinculada tras volver de un periodo con licencia médica.

En un principio se habló de un escándalo. Supuestamente, tras enterarse del término del vínculo laboral, hubo hasta gritos con el subgerente de programación Rodrigo Súnico, encargado de entregar la noticia.

Eso sí, según aclaro la misma Ríos en diálogo con Glamorama, el escenario no habría sido tan descontrolado.

“El tema de los gritos no es real, si se puede precisar esa información. Porque pareciera como que yo les grité. Y no”, afirmó.

“Lo que hice yo cuando me dicen: ‘ven a firmar tu despido’, fue: ‘¡¿qué?!’. Hoy es el día que volvía de la licencia. ‘¿Y por qué?’... No sé qué”, relató la actriz de 51 años.

“Ahí salgo (de la reunión) y digo: ‘¡Amigos míos, me acaban de despedir, les doy un beso a todos! ¡Los quiero mucho!, Muy hiperventilada, por supuesto, y muy agitada”, recordó.

“¡¿Por qué me están echando?!“, fue la frase que le lanzó a su jefe. “O sea, ¿te parece poco que te echen de un día para otro?... Es como: ‘¡hello!’. No es como gritos caneros o callejeros, es como ‘a ver, ¿qué está pasando?’, cerró.