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Animación narrada por Carlos Caszely es galardonada en la cuarta versión del Festival de Fútbol Cine

El cortometraje animado “Rebeldes del 25”, que revive la fundación de Colo Colo, se quedó con el primer lugar en la categoría de Redes Sociales e Inteligencia Artificial.

Daniel Ramírez

Animación narrada por Carlos Caszely es galardonada en la cuarta versión del Festival de Fútbol Cine

El cortometraje animado “Rebeldes del 25”, narrado por Carlos Caszely, se quedó con el primer lugar en la categoría de Redes Sociales e Inteligencia Artificial del Festival de Fútbol Cine, que recientemente celebró su cuarta edición.

La obra narrada por el ídolo albo revive, en un formato dinámico de 100 segundos, la fundación de Colo Colo en 1925. “Quiero dar las gracias a los organizadores por esta oportunidad y al club Colo Colo por permitirnos dejar un legado en su historia”, dijo Enzo Caszely, coautor de la pieza.

La ceremonia de premiación se realizó en la Universidad Finis Terrae y reunió a diversas autoridades, entre ellas el subsecretario de las Culturas, Carlos Lobos, además de la presencia del propio Carlos Caszely.

Los premiados

También se dieron a conocer las obras ganadoras de otras categorías. “Con orgullo en la cancha”, investigación audiovisual realizada por estudiantes de la Universidad del Desarrollo donde se profundiza en la vida de Cristián Alfaro, fundador de Cóndores, el primer equipo de fútbol gay en Chile, obtuvo el primer lugar en la categoría universitaria.

La categoría escolar quedó en manos del colegio Julia Herrera Varas de Mejillones con “El penal que cambió todo”, obra realizada por estudiantes de 8° básico y que aborda el fútbol como una herramienta de disciplina y vida saludable.

Finalmente, la categoría general fue obtenida por “Walk Over”, realizado por la productora Fintual y dirigido por Sebastián Valle y Florencia Edwards.

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