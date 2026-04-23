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Mega da un golpe en la televisión chilena y le arrebata dos rostros a TVN

La cadena quiere liderar en los ranking y habría logrado importantes contrataciones.

Felipe Romo

Mega da un golpe en la televisión chilena y le arrebata dos rostros a TVN

Mega se mantiene en la cima de la televisión, siendo el canal de televisión abierta más visto en Chile durante 2025, hilando este logro por cuarto año consecutivo.

Ahora, la cadena quiere estirar su liderato en los rankings y habría apostado fuerte en la contratación de dos comunicadores de TVN para reforzar su posición.

Según informó El Filtrador, Mega incorporará a los periodistas Nicolás Gutiérrez y Rafael Venegas, quienes destacaron en la competencia.

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El primero se consolidó como reportero en “El Mediodía” junto a Daniel Fuenzalida, mientras que Venegas ya cuenta con un importante recorrido en eventos como el Festival del Huaso de Olmué y “Buenos Días a Todos”.

El plan de Mega con sus dos nuevas contrataciones

Según cuenta el citado medio, la cadena televisiva quiere unir a sus más recientes incorporaciones junto a Carmen Gloria Arroyo en un nuevo programa llamado “Hablando claro”, que podría tener su debut durante el presente abril.

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