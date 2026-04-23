Primos sufren encerrona en Colina: les arrebataron un auto deportivo valorado en casi $80 millones

Durante la noche de este miércoles, un robo con intimidación afectó a dos primos de 26 y 21 años en la comuna de Colina, específicamente en el sector de Chicureo.

El hecho ocurrió en los estacionamientos del centro comercial Boulevard Los Ingleses, en avenida Chicureo, cuando las víctimas regresaban a su automóvil tras realizar compras.

En ese momento, fueron abordados por cuatro sujetos que descendieron rápidamente desde otro vehículo, aparentemente jóvenes, quienes los intimidaron con armas de fuego y les arrebataron un Porsche Cayenne en el que se movilizaban.

Tras concretar el asalto, los delincuentes huyeron en el vehículo robado y en el automóvil en que habían llegado.

El avalúo de lo sustraído alcanza los 78 millones de pesos aproximadamente, considerando también documentos personales y un teléfono celular que se encontraba al interior del vehículo. A pesar de la violencia del delito, no se reportaron personas lesionadas.

El fiscal Felipe Olivari señaló que “se instruyó que personal especializado de la octava comisaría de Colina adopte las primeras diligencias, a fin de verificar cámaras de seguridad, testigos y recoger declaraciones de las víctimas, con el objetivo de identificar a los autores”, agregando que se espera avanzar en su detención durante las próximas horas.