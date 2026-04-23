Detienen a dos sujetos que intentaron hacer un forado para robar en un mall de Maipú: uno es menor de edad

Durante la noche de este miércoles, dos sujetos fueron detenidos luego de ser descubiertos intentando robar el centro comercial MidMall en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando los individuos ingresaron a los baños del recinto con herramientas, con el fin de realizar un forado y acceder a la tienda contigua.

Guardias del recinto detectaron ruidos inusuales mientras los sujetos destruían baldosas en el lugar, por lo que bloquearon las salidas del baño y dieron aviso inmediato a Carabineros.

Un menor de edad detenido

Al llegar, los uniformados concretaron la detención de un adolescente de 16 años y de un joven de 19, ambos con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad privada.

Además, se incautaron diversas herramientas, como ganzúas, chuzos y destornilladores, junto con guantes y pasamontañas. Ambos detenidos quedaron a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.