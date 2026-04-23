Desesperado llamado se hace viral: joven sufre hemorragia cerebral y su pareja pide ayuda para su rehabilitación

Este jueves se hizo viral en redes sociales un desesperado llamado de ayuda. Renata Coloma utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la historia de su pareja, Diego Contreras, quien sufrió una hemorragia cerebral que lo mantiene paralizado.

El joven, de 26 años, sufrió la hemorragia producto de un cavernoma en su cerebro, una malformación de nacimiento que tenía, pero que ambos desconocían.

Según relató Renata, un día su pareja comenzó con un fuerte dolor de cabeza, adormecimiento del cuerpo y visión borrosa, por lo que se trasladaron al servicio de urgencias, donde le diagnosticaron una migraña con aura.

Al día siguiente volvieron a urgencias, donde estuvieron 14 horas esperando antes de ser trasladados al Hospital de Coquimbo, donde finalmente fue internado en la Unidad de Tratamientos Intensivos.

“Le tengo mucha fe, porque del pronóstico inicial, que era que quedaría en estado vegetativo, hoy Diego sigue inmóvil, pero al menos puede mover los ojos, la boca, la cabeza y, últimamente, el brazo”, comentó Renata.

La joven indicó que realizó este video para solicitar apoyo económico con el fin de comenzar la rehabilitación de su pareja.

Para donar en apoyo a Diego Contreras, su pareja entregó su Cuenta Rut número 21.061.516-4 a nombre de Renata Colomba Sandoval.