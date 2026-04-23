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Cómo limpiar zapatillas de gamuza en casa: guía paso a paso

“Es un material que tiene vida, textura, y cuando lo tratas como cualquier otro, lo matas”, advierte un experto.

Javier Méndez

Cómo limpiar zapatillas de gamuza en casa: guía paso a paso

Las zapatillas de gamuza resultan muy atractivas por su textura y estilo, pero una de las principales interrogantes que genera este material es cómo limpiarlas sin arruinarlas.

El error más típico es no entender la gamuza. Es un material que tiene vida, textura, y cuando lo tratas como cualquier otro, lo matas”, dice a ADN.cl Christian Knabet, marketing content de The Line.

La gamuza es un cuero tratado que conserva una superficie porosa y aterciopelada, lo que la hace especialmente sensible al agua, la grasa y la fricción.

“La lógica con este material es otra: es más de cuidado constante que de rescate”, advierte la misma voz, precisando que no solo se debería limpiar cuando esté extremadamente sucio.

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Evidentemente, está prohibido meterlas a la lavadora, limpiarlas con agua y jabón común o, en un impulso de creatividad, aplicar remedios caseros como vinagre u otras opciones similares.

¿Cómo limpiar zapatillas de gamuza en casa? Todas las claves

“Acá la clave es simple: herramientas correctas y mano suave”, resume Knabet. Hay que tener un buen cepillo para gamuza, una goma y, si se quiere ir más allá, un limpiador específico. De hecho, en el comercio hay kits especializados que incluyen todo lo necesario.

Primero, se cepilla en seco para levantar la fibra y eliminar el polvo superficial, siempre con movimientos suaves y en una sola dirección para no aplastar el material.

Después, se trabajan las manchas puntuales con una goma/borrador de gamuza, aplicando presión mínima sobre la zona afectada, y solo si es necesario se recurre a un limpiador específico, sin mojar de más. Una vez seco, se vuelve a cepillar para restaurar la suavidad característica del material.

El cierre ideal es un spray impermeabilizante: aplicado a unos 15 centímetros de distancia, protege la gamuza de futuras manchas y prolonga el resultado de la limpieza.

Pese a los esfuerzos, no se trataría de dejar el calzado “como nuevo”, ya que este tipo de material envejece y aquello también sería parte de la gracia de usarlo

El consejo clave para mantener la gamuza impecable por más tiempo

Para prolongar la vida útil de la gamuza, el paso fundamental es aplicar un protector o repelente de líquidos antes del primer uso, creando una barrera contra la suciedad.

A esto se deben sumar cuidados cotidianos como evitar la lluvia, cepillarlas tras cada uso y almacenarlas correctamente.

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