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Tabilo supera con suficiencia el debut en Madrid y enfrentará al 14 del mundo

El mejor tenista nacional se impuso al francés Valentin Royer.

Carlos Madariaga

Tabilo supera con suficiencia el debut en Madrid y enfrentará al 14 del mundo

Tabilo supera con suficiencia el debut en Madrid y enfrentará al 14 del mundo / Mateo Villalba

Alejandro Tabilo tuvo un exitoso debut en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid al imponerse sobre el francés Valentin Royer, 72 del mundo.

La mejor raqueta nacional se mostró más cómodo en torno a las condiciones en la capital hispana y concretó un temprano quiebre a favor en el tercer juego del primer set.

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Tabilo mantuvo un mejor ritmo en cuanto a sus golpes y, con otro break en el séptimo game, abrochó el 6/2 con que se llevó el parcial inicial.

La tónica del juego continuó en el segundo set, con el 43 del ranking ATP concretando un rompimiento en el tercer juego que le permitió sellar el 6/4, sustentando todo en el 88% de efectividad que tuvo con su primer saque.

Alejandro Tabilo logró superar por primera vez la primera ronda en Madrid y el viernes, en horario por definir, jugará la siguiente etapa ante Jiri Lehecka, undécimo cabeza de serie, 14 del mundo, quien viene de eliminarlo la semana pasada del Masters 1000 de Montecarlo.

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