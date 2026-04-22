Gastos comunes en Santiago pueden presentar una variación de precio de hasta 200% según la comuna

El costo de vida en la Región Metropolitana presenta variaciones drásticas que no solo dependen de factores que desprenden directamente del contrato de arriendo.

Un reciente análisis del mercado inmobiliario reveló que los gastos comunes pueden marcar una diferencia de hasta un 200% dependiendo de la comuna, transformándose en un factor determinante para el presupuesto mensual de las familias.

De acuerdo con cifras de Assetplan, el gasto común promedio para departamentos de un dormitorio refleja disparidades profundas: mientras en Santiago Centro el monto ronda los $72.000, en Las Condes la cifra escala hasta aproximadamente $236.000.

Esta brecha representa una diferencia de $164.000 mensuales entre ambos puntos de la capital, evidenciando una realidad que resulta ser reflejo de diversos indicadores.

Desde la compañía explican que este fenómeno no es azaroso y responde a variables estructurales, dependiendo de la forma y estilo de cada proyecto que se concreta en zonas diferentes.

El estándar de los edificios y los servicios asociados (conserjería, seguridad, mantención, aseo y áreas comunes), sumado a la superficie de las unidades, son los principales responsables de las alzas o bajas en las colillas mensuales.

“Muchas veces el análisis se centra solo en el valor del arriendo, pero el gasto común es un factor clave que impacta directamente el costo final de vivir en una propiedad“, explican desde la firma.

Enfatizan en que se trata de “una variable que puede cambiar completamente la decisión de dónde arrendar”, por lo que la recomendación es revisar y considerar siempre estas variaciones.

Las zonas más accesibles

Para quienes buscan optimizar su presupuesto, el informe de Assetplan identifica un grupo de comunas donde los gastos comunes se posicionan como los más bajos del mercado.

En esta categoría destacan Santiago Centro, La Florida y Ñuñoa, donde los montos rondan los $72.000. A pesar de que algunas de estas zonas han registrado alzas durante el último año, sus niveles continúan siendo significativamente más competitivos.

A nivel comparativo con la realidad de mercado, la realidad del sector oriente es el contraste absoluto, donde el costo del gasto común puede superar los $230.000.

“Siempre hay que considerar la suma de ambos costos”, señalan los expertos, enfatizando que el valor del arriendo debe analizarse siempre en conjunto con el gasto común para entender el gasto real de vivienda.

Estos datos desprenden de una muestra de 82 edificios multifamily distribuidos en 11 comunas de la RM, entre las que se incluyen Las Condes, Providencia, Ñuñoa, La Florida, Santiago Centro, Estación Central y La Cisterna.

El estudio comparó cifras entre enero de 2025 y enero de 2026, enfocándose en las tipologías de departamentos 1D1B (un dormitorio, un baño) y 2D2B (dos dormitorios, dos baños).