Fenómeno natural ilumina de azul playa de Guanaqueros: experto explica qué pasó

Coquimbo presenció uno de los fenómenos naturales con más atractivo visual que pueden observarse en los mares, para el asombro de los presentes y locatarios del sector de la playa de Guanaqueros.

Se trata de la bioluminiscencia, que según explicó Víctor Aguilera, investigador en oceanografía del CEAZA, se debe a la presencia de microorganismos marinos capaces de emitir luz mediante químicos naturales.

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“La bioluminiscencia se produce por la oxidación de la luciferina, catalizada por la enzima luciferasa, generando una luz fría de tonalidad azul que se propaga con facilidad en el océano”, se refirió el profesiona en entrevista con LUN.

Este fenómeno natural se relaciona con el “bloom”, proceso de floración que tiene más frecuencia en el verano. Todo esto, ligado a ciertos factores determinantes como la cantidad de nutrientes disponibles, las condiciones marítimas propias de las zonas costeras y la presencia de depredadores.