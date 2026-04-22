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Cristian Garin vs. Alexander Blockx: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver en vivo el Masters 1000 de Madrid

El tenista chileno ingresó al cuadro principal del certamen español como “lucky loser” y ya tiene programación definida para su estreno.

Bastián Lizama

Getty Images

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Una nueva oportunidad se le abrió a Cristian Garin (85° del ranking ATP) en el Masters 1000 de Madrid. El tenista chileno, que había quedado eliminado en la última ronda de la qualy en la capital española, finalmente accedió al cuadro principal como “lucky loser” tras una baja de última hora.

Ahora, el desafío no será sencillo. El nacional debutará en primera ronda frente al belga Alexander Blockx (69°), rival al que ya enfrentó en la polémica serie de Copa Davis de 2025, donde “Cago” se impuso por 7-6 y 6-1.

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En caso de avanzar, Garin chocará en segunda ronda con el estadounidense Brandon Nakashima (32º), quien quedó libre en la primera ronda y se ha consolidado como un protagonista habitual en el circuito ATP.

¿Cuándo y a qué hora juega Cristian Garin vs. Alexander Blockx en el Masters de Madrid?

El partido entre Cristian Garin y Alexander Blockx está programado para este jueves 23 de abril a las 5:00 horas de Chile (11:00 hora local) en el primer turno de la cancha 6 del Masters 1000 de Madrid.

¿Cómo y dónde ver en vivo el duelo entre Cristian Garin y Alexander Blockx?

El compromiso entre el chileno y el belga será transmitido a través de las plataformas de pago Disney+ y Tennis TV. Si bien ESPN también tiene los derechos del torneo, el canal no ha confirmado si emitirá el duelo en alguna de sus señales televisivas.

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