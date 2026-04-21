Ya es realidad: UF supera por primera vez los $40.000 tras aumento de la inflación de marzo

Por primera vez desde su creación, la Unidad de Fomento (UF) superó este martes la barrera de los $40.000 , tras el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026, que registró una variación de 1,0%.

Este resultado estuvo impulsado en gran medida por el alza en el precio de los combustibles, lo que activó el mecanismo de ajuste de la UF, cuyo valor se actualiza diariamente según la inflación.

De esta manera, la unidad acumula un incremento mensual de $158,89, alcanzando un valor de los $40.000,61 , un nivel histórico para este indicador clave en la economía chilena.

Impactos tras alza de la UF

El impacto es significativo, debido a su amplio uso en el sistema financiero, ya que muchos compromisos económicos —como créditos, depósitos a plazo, seguros y planes de salud— están expresados en UF.