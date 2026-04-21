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Detienen a 4 sujetos por crimen de padre que enfrentó a banda para evitar secuestro de su hijo en Tomé

Jaime Avilez Pinto fue asesinado tras intentar impedir que una banda se llevara a su hijo de 6 años en Coliumo. Los imputados serán formalizados en Talcahuano.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un violento caso que impactó a la región del Biobío sumó este martes un giro clave. Carabineros confirmó la detención de cuatro personas por su presunta participación en el homicidio calificado de Jaime Avilez Pinto, el padre que murió tras intentar defender a su hijo de 6 años de un intento de secuestro en el sector de Coliumo, comuna de Tomé.

Los imputados pasarán a control de detención y formalización en el Juzgado de Garantía de Talcahuano.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la Fiscalía y la policía, el ataque ocurrió la madrugada del 6 de abril, cuando un grupo de sujetos irrumpió en la vivienda de la víctima mientras dormía junto a su pareja y dos de sus hijos.

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La indagatoria apunta a que la banda buscaba a otro de sus hijos, de 20 años, por presuntas rencillas delictuales. Al no encontrarlo, habrían intentado llevarse al menor de 6 años y a su madre para presionar a la familia.

La investigación apunta a una banda que buscaba presionar a la familia

En medio de ese ataque, Jaime Avilez Pinto intervino para frenar el rapto. Según el relato difundido por la familia, el hombre se ofreció a cambio de su hijo. Luego vino un forcejeo en el antejardín, donde la víctima recibió al menos 10 disparos.

La causa avanzó durante la madrugada de este martes con un operativo conjunto del OS-7, OS-9 y el GOPE de Carabineros en Talcahuano, donde se allanaron al menos 15 domicilios para capturar a los sospechosos. Según 24 Horas, los detenidos enfrentan cargos por homicidio calificado, robo con violencia e infracción a la ley de armas.

En los primeros días de la investigación, el fiscal Michelangelo Bianchi había señalado que se analizaban varias hipótesis detrás del crimen, entre ellas “algún ánimo de venganza, de negocio ilícito o derechamente alguna rencilla personal con la víctima o el grupo familiar”.

Ahora, con las detenciones concretadas, la audiencia en Talcahuano marcará el próximo paso judicial de un caso que remeció a Tomé y abrió nuevas alertas por la violencia de bandas criminales en sectores residenciales.

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