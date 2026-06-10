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Síndrome del túnel carpiano con Fonasa: así funciona el Bono PAD y cuánto cuesta la cirugía

El beneficio permite acceder al tratamiento en clínicas y centros en convenio.

Javiera Rivera

Síndrome del túnel carpiano con Fonasa: así funciona el Bono PAD y cuánto cuesta la cirugía

El síndrome del túnel carpiano es una condición que afecta la mano y la muñeca, provocando síntomas como dolor, hormigueo, adormecimiento y pérdida de fuerza debido a la compresión del nervio mediano.

Lo que muchas personas desconocen es que a través de Fonasa pueden acceder a la cirugía mediante la modalidad Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico).

El beneficio está disponible para afiliados y cargas de Fonasa de los tramos B, C y D que cumplan con la indicación médica correspondiente.

¿Cómo acceder al Bono PAD?

  • Paso 1: Consultar con un especialista para confirmar el diagnóstico de síndrome del túnel carpiano y determinar la necesidad de cirugía.
  • Paso 2: Revisar los prestadores en convenio a través del buscador de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).

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  • Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar la disponibilidad de la prestación.
  • Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar la intervención con el centro de salud.

¿Cuánto cuesta la cirugía?

Según los valores vigentes de Fonasa para esta prestación, el Bono PAD para síndrome del túnel carpiano contempla:

  • Valor total: $1.054.110
  • Copago: $527.050
  • Cobertura del préstamo de salud: 85%
  • Monto máximo del préstamo: $448.000

De esta manera, quienes cumplan los requisitos pueden financiar gran parte del copago mediante el préstamo de salud disponible para prestaciones PAD.

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