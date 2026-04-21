Estruendos en Santiago Centro: denuncian lanzamiento masivo de fuegos artificiales por más de 15 minutos

La tranquilidad de la noche de este martes 21 de abril se vio abruptamente interrumpida en Santiago Centro debido a una fuertes y constantes estruendos.

A través de redes sociales, varios vecinos reportaron el lanzamiento de varios fuegos artificiales en un sector en particular, aunque sin conocer el motivo de fondo.

De acuerdo a los cibernautas, fueron más de 10 minutos seguidos de pirotecnia (algunos incluso hablan de 15′), siendo un contaminante ambiental considerable.

Un punto a destacar, además de la prohibición por ley de su manipulación, es que este ‘espectáculo’ se dio en una zona de alta densidad residencial.

A raíz de esto, los habitantes del sector expresaron su molestia por los decibeles, la iluminación y también por la forma en que afecta a los animales. Todo esto, exigiendo la presencia de autoridades.

Si bien por el momento no hay reportes oficiales, algunos usuarios de internet apuntan a la celebración del 89º aniversario del club Universidad Católica. De todas formas, no hay nada confirmado y se espera una pronta reacción desde la Municipalidad

Revisa algunos registros a continuación:

El Santiago Centro de Desbordes. Más de 15 minutos de fuegos artificiales... pic.twitter.com/cgu01cOpM7 — MariaJose (@_Cotecita) April 22, 2026

Que onda los fuegos artificiales en santiago centro? Que se celebra? pic.twitter.com/C4BGXksJ5k — El Bori (@boris_farias) April 22, 2026

Fuegos artificiales en pleno Santiago centro, más de 10 min, incluso más q para año nuevo, muy cerca de edificios y a baja altura, dicen q fue por la calle aldunate pic.twitter.com/B3zuWVqzzh — Andrea Heredia (@HerediaAnd3498) April 22, 2026

Están tirando fuegos artificiales en Santiago Centro y no se entiende nadaaAAAAA QUÉ ESTÁ PASANDAAAAA ME TIENEN TIRITANDO AL PERRO 🔪 pic.twitter.com/FtNi71H482 — nosoyfashionista🐕 (@candy_voodoo) April 22, 2026

Tiraron más fuegos artificiales en Santiago centro hoy más que en la torre entel pic.twitter.com/67BGXCpreD — Carlos  (@Caco_Vip) April 22, 2026