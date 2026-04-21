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VIDEOS. Estruendos en Santiago Centro: denuncian lanzamiento masivo de fuegos artificiales por más de 15 minutos

Vecinos de la zona acudieron a redes sociales para hacer los reportes y solicitar control de las autoridades.

José Campillay

Estruendos en Santiago Centro: denuncian lanzamiento masivo de fuegos artificiales por más de 15 minutos

La tranquilidad de la noche de este martes 21 de abril se vio abruptamente interrumpida en Santiago Centro debido a una fuertes y constantes estruendos.

A través de redes sociales, varios vecinos reportaron el lanzamiento de varios fuegos artificiales en un sector en particular, aunque sin conocer el motivo de fondo.

De acuerdo a los cibernautas, fueron más de 10 minutos seguidos de pirotecnia (algunos incluso hablan de 15′), siendo un contaminante ambiental considerable.

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Un punto a destacar, además de la prohibición por ley de su manipulación, es que este ‘espectáculo’ se dio en una zona de alta densidad residencial.

A raíz de esto, los habitantes del sector expresaron su molestia por los decibeles, la iluminación y también por la forma en que afecta a los animales. Todo esto, exigiendo la presencia de autoridades.

Si bien por el momento no hay reportes oficiales, algunos usuarios de internet apuntan a la celebración del 89º aniversario del club Universidad Católica. De todas formas, no hay nada confirmado y se espera una pronta reacción desde la Municipalidad

Revisa algunos registros a continuación:

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