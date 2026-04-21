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VIDEO. De culto: el recordado show de la década de los 80 en Chile que vuelve totalmente gratis al streaming

El programa fue pionero en la transmisión de lucha libre en nuestro país.

Nicolás Lara Córdova

De culto: el recordado show de la década de los 80 en Chile que vuelve totalmente gratis al streaming

La lucha libre en Chile ha disfrutado de una alta popularidad en los últimos años gracias a Stephanie Vaquer, quien se ha alzado como una de las máximas exponentes de la lucha libre mundial en la WWE.

Antes de Stephanie Vaquer y la WWE, específicamente en los 80, un programa de lucha libre se convirtió en la sensación de la televisión chilena, hablamos de Titanes del Ring.

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Este show de lucha libre, transmitido por Televisión Nacional de Chile tuvo recordados luchadores como Mr. Chile, Hombre Araña, El Zorro, Mr. Death, Tarzán, entre otros.

44 años después de su última emisión, Titanes del Ring vuelve gracias a TVN y todos los fanáticos de la lucha libre pueden disfrutar de este programa sin costo.

¿Cómo ver Titanes del Ring de manera gratuita a través de Internet?

TVN comenzó una maratón a través de su canal de YouTube para que los fanáticos puedan disfrutar de manera gratuita y en todas las plataformas de lo mejor de Titanes del Ring.

Para disfrutar de las temporadas de 1981 y 1982, deberás ingresar al canal de YouTube de TVN Chile e ir a la sección En Directo.

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