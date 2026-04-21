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VIDEOS. “Cuando hice mi entrenamiento en Rusia les pregunté…”: candidato a astronauta chileno derriba teorías de que el hombre no llegó a la Luna

En conversación con Andrea Obaid en Tecnociencia, el piloto abordó teorías conspirativas y explicó las evidencias que confirman la llegada del ser humano al satélite natural.

Martín Neut

Capítulo 7 de Tecnociencia

Capítulo 7 de Tecnociencia

El séptimo capítulo de Tecnociencia aborda el desarrollo espacial en Chile y la posibilidad de que el país tenga su primer astronauta.

En conversación con Andrea Obaid, el piloto y candidato Klaus Von Storch aseguró que su camino al espacio sigue activo: “La verdad que nunca la hemos dejado (…) estamos ahí al tanto”, afirmando además que “es cosa de tiempo” que un chileno llegue a una misión.

El invitado repasó oportunidades concretas que no se concretaron, incluyendo gestiones con la NASA y Rusia: “Por temas burocráticos (…) se fueron venciendo ciertos plazos” y “no hay continuidad con la ausencia de una agencia espacial”, lo que ha dificultado sostener estos proyectos en el tiempo.

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En ese contexto, explicó que el escenario actual ha cambiado con la irrupción de privados: “Cuando entramos con SpaceX (…) ya tiene un costo involucrado”, lo que implica buscar financiamiento y acuerdos bajo confidencialidad.

“Por supuesto que sí”

Pese a ello, Von Storch sostuvo que existen avances reales: “Hemos estado avanzando bastante” y reafirmó su convicción: “Por supuesto que sí. En eso estamos”, respecto a la posibilidad de representar a Chile en el espacio.

Finalmente, el capítulo abordó las teorías que cuestionan la llegada del ser humano a la Luna. Von Storch rememoró cuando hizo un entrenamiento en Rusia y les consultó por la polémica.

Recordó que la respuesta de los rusos fue tajante. “Me dijeron: ‘Nosotros estábamos en competencia (…) habríamos sido los primeros que hubiesen saltado si esto no hubiese sido cierto’”, agregando que incluso mediante sistemas de seguimiento “verificaron que este elemento estaba en la luna” y que “están absolutamente seguros”.

El episodio ya está disponible en las plataformas de ADN, donde Tecnociencia continúa explorando temas que conectan la ciencia con la vida cotidiana y las experiencias humanas.

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