;

Crisis migratoria global: OIM reporta cerca de 8 mil muertes en rutas irregulares durante 2025

El balance preliminar del organismo internacional refleja que las rutas migratorias continúan siendo escenarios de alto riesgo, mientras persisten las dificultades para registrar todos los casos y frenar estas muertes.

Información de

DW

ADN Radio

Palestinos desplazados esperan la opción de retornar hacia el norte de la Franja de Gaza por el acuerdo de alto al fuego

Palestinos desplazados esperan la opción de retornar hacia el norte de la Franja de Gaza por el acuerdo de alto al fuego / YOUSSEF ALZANOUN

El Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), acaba de presentar su informe anual, en el que asegura que alrededor de 7.900 personas murieron en rutas migratorias en 2025.

Un comunicado de la agencia indica que el Proyecto Migrantes Desaparecidos “ha documentado más de 80.000 muertes y desapariciones durante procesos migratorios desde 2014”.

Revisa también:

Estas cifras representan solo el límite mínimo del verdadero número de personas afectadas, pero “subrayan, no obstante, la necesidad de una acción urgente para poner fin a las muertes de migrantes”, dice la entidad.

“Las casi 8.000 muertes registradas en 2025 marcan la continuidad y el agravamiento de un fracaso mundial a la hora de poner fin a estas muertes evitables”, prosigue el texto de presentación de la OIM.

Cifra inferior a la de 2024

Aun así, la cifra de 2025 fue inferior al récord de 9.200 migrantes muertos registrados en 2024. Al parecer, la baja registrada el año pasado “está ligada en parte a una disminución real del número de personas que intentan tomar las rutas migratorias irregulares y peligrosas”, en especial en el continente americano.

“Pero también se explica por las restricciones financieras impuestas a los actores humanitarios que documentan las muertes de migrantes en los principales corredores migratorios”, agrega la organización, con sede en Ginebra.

En lo que va de 2026, la OIM ha registrado 1.723 muertos o desaparecidos en las rutas migratorias.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad