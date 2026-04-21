Crisis migratoria global: OIM reporta cerca de 8 mil muertes en rutas irregulares durante 2025

Palestinos desplazados esperan la opción de retornar hacia el norte de la Franja de Gaza por el acuerdo de alto al fuego / YOUSSEF ALZANOUN

El Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), acaba de presentar su informe anual, en el que asegura que alrededor de 7.900 personas murieron en rutas migratorias en 2025.

Un comunicado de la agencia indica que el Proyecto Migrantes Desaparecidos “ha documentado más de 80.000 muertes y desapariciones durante procesos migratorios desde 2014”.

Estas cifras representan solo el límite mínimo del verdadero número de personas afectadas, pero “subrayan, no obstante, la necesidad de una acción urgente para poner fin a las muertes de migrantes”, dice la entidad.

“Las casi 8.000 muertes registradas en 2025 marcan la continuidad y el agravamiento de un fracaso mundial a la hora de poner fin a estas muertes evitables”, prosigue el texto de presentación de la OIM.

Cifra inferior a la de 2024

Aun así, la cifra de 2025 fue inferior al récord de 9.200 migrantes muertos registrados en 2024. Al parecer, la baja registrada el año pasado “está ligada en parte a una disminución real del número de personas que intentan tomar las rutas migratorias irregulares y peligrosas”, en especial en el continente americano.

“Pero también se explica por las restricciones financieras impuestas a los actores humanitarios que documentan las muertes de migrantes en los principales corredores migratorios”, agrega la organización, con sede en Ginebra.

En lo que va de 2026, la OIM ha registrado 1.723 muertos o desaparecidos en las rutas migratorias.