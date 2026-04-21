Corte ordena suspender cobro del CAE por parte de la Tesorería General de La República: esto hizo la deudora

La Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó una orden de no innovar en el marco de un recurso de protección interpuesto por una geomensora, lo que suspende de manera inmediata el cobro de su deuda universitaria derivada del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La medida afecta directamente las acciones de ejecución que llevaba adelante la Tesorería General de la República (TGR).

En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada dispuso la paralización de la cobranza. Esta suspensión se mantendrá vigente durante todo el tiempo que dure la tramitación de la acción de protección presentada por la profesional.

Precedentes judiciales en el tribunal porteño

Esta resolución destaca tras una serie de intentos fallidos por parte de otros deudores en la misma jurisdicción. Previamente, se habían ingresado 13 recursos de protección ante el tribunal de alzada de Valparaíso por cobros asociados al CAE. Sin embargo, la suerte de dichas acciones fue distinta: ocho de ellas fueron declaradas inadmisibles y las cinco restantes fueron desestimadas por falta de competencia.

La decisión actual representa un cambio en el escenario judicial para la recurrente, al lograr que el tribunal acogiera la solicitud de paralizar la ejecución de la deuda antes de entrar a discutir el fondo del recurso.