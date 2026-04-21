Tras anunciar ingreso de Plan de Reconstrucción Nacional: Kast pide al Congreso actuar “con diligencia y prontitud”

Durante esta jornada, el Gobierno informó que el Plan de Reconstrucción Nacional será presentado este miércoles, mientras aún se encuentran recogiendo observaciones antes de enviarlo al Congreso.

La iniciativa fue anunciada oficialmente a mediados de abril, y el Ministerio de Hacienda la ha descrito como el eje económico del Gobierno para reactivar la inversión, el empleo formal y la reconstrucción en zonas afectadas por incendios.

En ese contexto, el Presidente José Antonio Kast remarcó que la decisión final quedará en manos del Parlamento una vez que el texto sea ingresado. “Estamos tratando de recoger todas las inquietudes que se van planteando”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “después será el congreso quien tiene que tomar una decisión final”. Según medios nacionales, el proyecto podría entrar a tramitación entre este martes 21 y el miércoles 22 de abril, en medio de intensas negociaciones políticas.

La Moneda busca acelerar el trámite del proyecto económico clave

Kast también insistió en que el plan debe avanzar con rapidez, especialmente por la estrechez fiscal que enfrenta el Ejecutivo. “A todos nos preocupan los plazos”, señaló, a propósito de las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien sostuvo que “se me acaba la plata para la reconstrucción el 30 de abril”.

El jefe de Estado reforzó además el contenido político de su mensaje hacia el Parlamento. “Ese es el único llamado que le puedo hacer al Congreso: que se haga con diligencia, con prontitud, porque Chile lo necesita”, dijo.

Entre las medidas ya conocidas del plan aparecen la exención temporal de IVA para viviendas nuevas, la eliminación de contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda, un crédito tributario para promover el trabajo formal y mecanismos extraordinarios para financiar la reconstrucción.

Todo eso convierte a esta propuesta en una de las principales apuestas legislativas del arranque del gobierno de Kast.