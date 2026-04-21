Bachelet y portazo del Gobierno por la ONU: “Las razones de quitarme el apoyo son razones políticas”

La expresidenta Michelle Bachelet abordó este martes el retiro del apoyo del gobierno de José Antonio Kast a su candidatura para encabezar la Secretaría General de Naciones Unidas, luego de presentarse ante la Asamblea General del organismo en Nueva York.

El caso ocurre después de que Cancillería oficializara, el 24 de marzo, que Chile dejaba de respaldar su postulación por la “dispersión de candidaturas” en América Latina y por diferencias con actores clave del proceso.

Consultada por el efecto que podría tener esa decisión, Bachelet fue tajante. “Yo creo que no impacta para nada”, afirmó, antes de endurecer su diagnóstico sobre la determinación del Ejecutivo.

“No impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son razones políticas”, dijo.

Además, cuestionó la explicación oficial al señalar que “dijeron que eran muchos candidatos y somos solo 4”, marcando distancia con la tesis levantada por La Moneda.

Bachelet destaca respaldo regional

En su punto de prensa, la exmandataria también buscó desdramatizar la postura chilena y poner el foco en los apoyos que mantiene vigentes en la región. En esa línea, recordó que sigue en carrera con el patrocinio de Brasil y México, países que sostuvieron su nominación incluso después del retiro comunicado por Santiago.

Durante su exposición ante la ONU, de hecho, se presentó oficialmente como candidata impulsada por ambos gobiernos.

Bachelet aprovechó además de agradecer ese respaldo y reforzar el sentido político de su candidatura. “Yo quiero aprovechar de agradecer ante ustedes a México y Brasil”, sostuvo.

“Hay que luchar para que una mujer, y ojalá de la región, sea la próxima secretaria general”, cerró.

La carrera entra ahora en una fase clave. Según Naciones Unidas, hasta ahora hay cuatro candidaturas formalmente nominadas y el proceso seguirá en los próximos meses con deliberaciones del Consejo de Seguridad antes de la designación final por parte de la Asamblea General.