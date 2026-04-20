La exchica reality y actual Fiebre de Baile 2, Kathy Contreras sufrió un violento asalto en la estación Metro de Santiago Los Leones, hecho que terminó con una lesión en su mano derecha tras un forcejeo con el delincuente.

El episodio ocurrió durante la tarde del sábado, luego de un evento personal importante: el lanzamiento de su libro infantil “El Tren Mágico”.

Según relató, mientras descendía por una escalera mecánica en la Línea 6, fue abordada por un sujeto que le arrebató el celular.

“Por instinto lo apreté y forcejeé con él. Tenía más fuerza y se lo llevó”, contó. El ladrón huyó rápidamente, mientras ella continuó su camino en estado de shock y, segundos después, sintió un fuerte dolor en el pulgar derecho.

La participante de CHV señaló que, en medio de la confusión, “pegué un grito desgarrador por la impotencia y por sentirme vulnerabilizada”. Aunque el teléfono le fue sustraído, posteriormente logró rastrearlo, apareciendo en el sector del Persa Biobío, lo que refuerza su sospecha de una red de reventa de especies robadas.

Tras el incidente, Contreras fue atendida en una clínica, donde se le diagnosticó un esguince en el dedo pulgar, lesión que aún requiere estudios complementarios. El diagnóstico la obligó a suspender sus actividades laborales, incluyendo su participación en un programa de baile televisivo.