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VIDEO. “Que el Presidente Kast se coloque los pantalones...”: vecina de Peñalolén envió duro mensaje contra el Gobierno en vivo

“Durante un despacho de “Contigo en la mañana”, una vecina lanzó críticas al Gobierno tras los dichos del alcalde de su comuna, Miguel Concha.”

Nicolás Lara Córdova

“Que el Presidente Kast se coloque los pantalones...”: vecina de Peñalolén envió duro mensaje contra el Gobierno en vivo

Este viernes, durante un despacho de Contigo en la mañana de Chilevisión, el programa acompañó al alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), en un operativo destinado al retiro de vehículos abandonados en distintos sectores de la comuna.

Durante la transmisión, una vecina fue consultada por su opinión sobre la iniciativa, la que valoró positivamente.

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“Acá hay abandono en la plaza, está toda cochina. Al alcalde lo queremos mucho, pero las calles están todas en mal estado”, comentó.

A propósito de estas críticas, Concha explicó que la falta de mantención de áreas verdes y el deterioro de algunos espacios públicos responden, en parte, a la escasez de recursos municipales.

Es importante que el gobierno central nos pueda aportar más a los municipios”, señaló el jefe comunal.

Fue entonces cuando la vecina tomó el micrófono del matinal y lanzó duras críticas contra el Presidente José Antonio Kast.

“Que el Presidente Kast se coloque los pantalones con el pueblo, porque el pueblo es el que le da de comer a él. Y a todas sus cagás de ministros, disculpen, pero valen callampa”, manifestó.

Ante estas palabras, Miguel Concha le pidió respeto y que se calmara. Sin embargo, la mujer insistió en sus cuestionamientos.

“No, alcalde, déjeme hablar. Él no ha tenido respeto con el pueblo. Él llegó a un lugar con puras mentiras”, cerró.

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