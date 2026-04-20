La hora de terror en Santiago que terminó con un hombre condenado a cadena perpetua más 32 años de cárcel / menonsstocks

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte obtuvo la sentencia de presidio perpetuo en contra de Víctor Junior Riasco Estupiñam, autor de un violento raid delictual que culminó con tres personas fallecidas en la comuna de Santiago. Los hechos, perpetrados el 28 de agosto de 2022, se extendieron por poco más de una hora, periodo en el que el imputado ejecutó múltiples robos y ataques armados.

Además de la pena máxima por robo con homicidio, el tribunal impuso sentencias de 17 años y un día por dos homicidios; 12 años por tres robos con intimidación; 3 años y un día por porte ilegal de arma de fuego y 200 días por usurpación de nombre. La investigación, dirigida por el fiscal Arturo Gómez, contó con el apoyo especializado de las unidades OS9 y Labocar de Carabineros.

Dinámica de los crímenes

La secuencia criminal inició en un cité del sector de Rogelio Ugarte con Miguel León Prado, donde Riasco Estupiñam disparó y dio muerte a dos ciudadanos colombianos. Tras el doble crimen, el sujeto huyó hacia el poniente, donde intimidó a un conductor para sustraer su motocicleta.

A las 05:55 horas, el imputado abordó a una mujer de nacionalidad peruana que conducía su vehículo en las cercanías. Con el fin de concretar el robo del automóvil, el delincuente disparó en dos ocasiones contra la víctima, provocándole la muerte en el lugar. Minutos después, intentó asaltar a otra persona apuntándola con el arma, pero la víctima logró desarmarlo, forzando su huida. El periplo terminó con el robo de pertenencias personales a una mujer.

Agravantes e identidad falsa

Al momento de su captura, el condenado intentó evadir la justicia entregando el nombre de Jhon Freddy Perlaza Ruiz. No obstante, el cotejo de huellas dactilares realizado por el Registro Civil permitió confirmar su identidad real como Víctor Riasco Estupiñam.

El tribunal finalmente acreditó su participación como autor material de todos los ilícitos imputados. Para la determinación de las penas, los magistrados consideraron la agravante de haber actuado con alevosía, dada la naturaleza y brutalidad de los ataques perpetrados contra las víctimas durante la madrugada del suceso.