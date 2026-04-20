El cuadro de Tabilo en el Masters 1.000 de Madrid: rival inédito y un top 15 en el horizonte

Esta semana se disputa el cuarto Masters 1.000 de la temporada tenística en Madrid, con presencia de al menos un chileno asegurada.

Se trata de Alejandro Tabilo (43°), quien accedió directamente al cuadro principal en España gracias a su ranking y ya tiene rival para la primera ronda del certamen.

Se trata del francés Valentin Royer (72°), con quien está programado para jugar el miércoles 22 de abril, aún con horario por definir. Esta será la primera vez que ambos tenistas se enfrenten.

En caso de avanzar, el panorama se vuelve más exigente, ya que en la siguiente ronda lo espera el checo Jiri Lehecka (14°), quien lo venció recientemente en el Masters de Montecarlo.

Por otro lado, el único chileno que sigue con vida en la qualy es Cristian Garin (85°), quien deberá enfrentarse al estadounidense Martin Damm (126°) por un lugar en el cuadro principal este martes. Nicolás Jarry (156°) se bajó de la clasificación por lesión, mientras que Tomás Barrios (123°) quedó eliminado en la primera ronda.