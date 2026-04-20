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El cuadro de Tabilo en el Masters 1.000 de Madrid: rival inédito y un top 15 en el horizonte

De momento, el nacido en Toronto es el único chileno en el cuadro principal del torneo español.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Alexander Hassenstein

Esta semana se disputa el cuarto Masters 1.000 de la temporada tenística en Madrid, con presencia de al menos un chileno asegurada.

Se trata de Alejandro Tabilo (43°), quien accedió directamente al cuadro principal en España gracias a su ranking y ya tiene rival para la primera ronda del certamen.

Se trata del francés Valentin Royer (72°), con quien está programado para jugar el miércoles 22 de abril, aún con horario por definir. Esta será la primera vez que ambos tenistas se enfrenten.

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En caso de avanzar, el panorama se vuelve más exigente, ya que en la siguiente ronda lo espera el checo Jiri Lehecka (14°), quien lo venció recientemente en el Masters de Montecarlo.

Por otro lado, el único chileno que sigue con vida en la qualy es Cristian Garin (85°), quien deberá enfrentarse al estadounidense Martin Damm (126°) por un lugar en el cuadro principal este martes. Nicolás Jarry (156°) se bajó de la clasificación por lesión, mientras que Tomás Barrios (123°) quedó eliminado en la primera ronda.

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