Vuelve la lluvia a Santiago: a esta hora comienzan las precipitaciones en la región Metropolitana

Debido al paso de un sistema frontal por la zona central del país, las lluvias volverán a Santiago durante las próximas horas.

Según el pronóstico del tiempo entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones arrancarán en horas de la madrugada de este lunes 20 de abril.

Sin embargo, tanto su inicio como su duración será distinta en las zonas de la región Metropolitana.

¿A qué hora llueve en Santiago?

Según las proyecciones de la DMC, las lluvias se concentrarán en la capital durante la madrugada y la mañana del lunes.

En ese sentido, el portal Accuweather detalla que las precipitaciones iniciarán a contar de las 07:00 y las 12:00 horas en Santiago.

Mientras que en sectores como San José de Maipo, los chubascos caerán desde las 05:00 horas, las que incluso podrían seguir cayendo a eso de las 17:00 horas.