Tras ocho años de ausencia: Festival En Orbita regresa a Chile con lo mejor de la música independiente

Una de las plataformas culturales más queridas por los amantes de los sonidos de nicho está de vuelta. Después de ocho años de ausencia, el Festival En Orbita regresa oficializando una nueva edición centrada en la música independiente y alternativa. La cita quedó agendada para los días jueves 24 y viernes 25 de septiembre de 2026 en Basel, un recinto de eventos ubicado en la comuna de Independencia, el cual promete transformarse en el epicentro de una experiencia inmersiva y multidisciplinaria. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema PuntoTicket.

Desde sus orígenes, este encuentro se ha distinguido por ser un espacio donde el diseño, las artes visuales, las exhibiciones, las conferencias y el activismo conviven orgánicamente con los conciertos. Para esta versión, la organización pondrá en marcha el En Orbita Lab, una nueva propuesta multidisciplinaria diseñada específicamente para experimentar la creatividad desde diferentes aristas del conocimiento y el arte.

El cartel: Leyendas de culto y el pop de la resistencia local

La curatoría musical de este año destaca por conectar a bandas internacionales de renombre con destacados nombres de la escena chilena:

Línea Internacional: El cartel está encabezado por el trío neoyorquino Blonde Redhead , agrupación de culto a nivel global gracias a su híbrido de indie experimental, art rock, noise y dream pop. Junto a ellos se presentarán Dry Cleaning , cartas fundamentales del nuevo movimiento post-punk británico que destaca por su fusión de poesía hablada e instrumentación cruda, y Beach Fossils , uno de los nombres más influyentes del dream pop contemporáneo surgido de la vereda independiente de Nueva York.

El cartel está encabezado por el trío neoyorquino , agrupación de culto a nivel global gracias a su híbrido de indie experimental, art rock, noise y dream pop. Junto a ellos se presentarán , cartas fundamentales del nuevo movimiento post-punk británico que destaca por su fusión de poesía hablada e instrumentación cruda, y , uno de los nombres más influyentes del dream pop contemporáneo surgido de la vereda independiente de Nueva York. Fuerza Nacional: La representación chilena estará liderada por Dënver , el aclamado dúo de synth-pop y electrónica que se alza como un referente ineludible de la escena alternativa local. Los acompañará el sonido psicodélico e instrumental de raíz étnica de la banda emergente Dinastía Moon .

La representación chilena estará liderada por , el aclamado dúo de synth-pop y electrónica que se alza como un referente ineludible de la escena alternativa local. Los acompañará el sonido psicodélico e instrumental de raíz étnica de la banda emergente . Club Electrónico: El cartel de las pistas locales se completa con el músico y productor Alejandro Paz (live), reconocido por sus sets bailables y experimentales en América Latina y Europa, y Diegors, exponente de la electrónica regional que cruza influencias de techno, house e industrial.

Una mirada a la Tierra desde la distancia espacial

El trasfondo conceptual de la versión 2026 del Festival En Orbita se cobija bajo la consigna “Detener el ruido para volver a ver lo humano”. La curatoría de este año toma como inspiración la exploración del espacio exterior y misiones contemporáneas como Artemis II, emulando la sensación de observar el planeta Tierra desde la lejanía de las estaciones espaciales para invitar al público a cambiar de perspectiva frente a las dinámicas del día a día.

Este concepto dialoga de manera estrecha con el cosmismo, una corriente filosófica clásica que concibe a la raza humana, el universo y el futuro como parte de un único e integrador horizonte de descubrimiento. Es bajo esta premisa que la propuesta estética e identidad visual de la cita para este septiembre incorpora marcadas referencias a la estética constructivista y a las representaciones futuristas de la galaxia desarrolladas durante las primeras décadas del siglo XX, configurando un regreso que promete estimular tanto el oído como la mirada.