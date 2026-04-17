Detienen a uno de los involucrados en el crimen del cabo de Carabineros Eugenio Naín, ocurrido en 2020

Uno de los prófugos por el homicidio del cabo de Carabineros Eugenio Naín, ocurrido en 2020 en la Región de La Araucanía, fue detenido este viernes tras un operativo conjunto entre la PDI y la Fiscalía de Alta Complejidad.

La captura marca un nuevo avance en una de las causas policiales más sensibles de los últimos años en la Macrozona Sur.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el detenido corresponde a Francisco Javier Painevilo Maldonado, quien mantenía una orden de detención vigente desde marzo de 2021. El arresto se concretó en el sector La Cantera Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas, el mismo territorio donde se registró el ataque armado que terminó con la vida del funcionario policial el 30 de octubre de 2020.

La captura reabre la atención sobre una causa que aún tiene cabos pendientes

La información preliminar indica que la detención fue posible tras un largo y amplio proceso investigativo y gracias al trabajo en conjunto entre la PDI y la Fiscalía, en un despliegue que involucró a la Brigada de Homicidios y a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro de Temuco.

El caso de Eugenio Naín conmocionó al país porque el carabinero, entonces de 24 años, murió baleado en medio de un corte de ruta y una emboscada en Padre Las Casas. Años después, la investigación logró condenar a Luis Kallfulican Tranamil Nahuel, quien en diciembre de 2023 recibió una pena superior a 32 años de cárcel por su participación en el homicidio y otros delitos asociados al ataque.

Pese a este nuevo avance, la causa todavía no está completamente cerrada. Según reportes previos, aún sigue prófugo Carlos Esteban Cancino Tapia, otro de los imputados en esta investigación, mientras la Fiscalía mantiene abiertas diligencias para ubicar al resto de los involucrados.

Con esta captura, la investigación da un paso importante en un caso que se transformó en símbolo de la violencia armada en La Araucanía y que, además, dio origen a parte del debate que más tarde desembocó en la llamada ley Naín-Retamal.