Prófugo condenado por violar a niña de seis años fue capturado tras buscar atención médica de urgencia

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Arica concretó la detención de un hombre de 72 años, quien se encontraba en calidad de prófugo para eludir el cumplimiento de una condena por violación. El sujeto fue interceptado en las inmediaciones del Hospital Regional Juan Noé, recinto al que acudió para recibir atención médica de urgencia.

El individuo mantenía una sentencia vigente de 5 años de presidio efectivo por delitos cometidos contra una menor de 14 años. Según los antecedentes proporcionados por el jefe de la Brisex, subprefecto Andrés Volados, los ataques sexuales se iniciaron cuando la víctima tenía 6 años de edad y ocurrieron de manera reiterada al interior del domicilio familiar.

La investigación especializada se originó tras la denuncia de la madre de la víctima, quien fue alertada por la propia menor sobre los hechos. El proceso judicial, liderado por la fiscalía local, acreditó que el condenado aprovechaba los momentos en que la niña concurría al baño para perpetrar las agresiones sexuales.

Para evitar su ingreso a un recinto penal en calidad de rematado, el hombre de 72 años aplicó una estrategia de evasión consistente en el cambio constante de domicilio. Esta conducta dificultó su ubicación inmediata tras dictarse la sentencia, obligando a la policía civil a realizar un trabajo de inteligencia y seguimiento continuo.

Tras ser sorprendido y reducido por los detectives en el centro asistencial, el capturado fue trasladado ante el Juzgado de Garantía de Arica. El tribunal ordenó su ingreso inmediato a un centro penitenciario para que comience el cumplimiento efectivo de la pena de cárcel impuesta por la justicia.