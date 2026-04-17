;

Prófugo condenado por violar a niña de seis años fue capturado tras buscar atención médica de urgencia

El sujeto intentaba evadir una pena de 5 años de cárcel cambiando constantemente de domicilio.

Mario Vergara

Gustavo Soto

Prófugo condenado por violar a niña de seis años fue capturado

Prófugo condenado por violar a niña de seis años fue capturado

01:28

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Arica concretó la detención de un hombre de 72 años, quien se encontraba en calidad de prófugo para eludir el cumplimiento de una condena por violación. El sujeto fue interceptado en las inmediaciones del Hospital Regional Juan Noé, recinto al que acudió para recibir atención médica de urgencia.

El individuo mantenía una sentencia vigente de 5 años de presidio efectivo por delitos cometidos contra una menor de 14 años. Según los antecedentes proporcionados por el jefe de la Brisex, subprefecto Andrés Volados, los ataques sexuales se iniciaron cuando la víctima tenía 6 años de edad y ocurrieron de manera reiterada al interior del domicilio familiar.

Revisa también:

ADN

La investigación especializada se originó tras la denuncia de la madre de la víctima, quien fue alertada por la propia menor sobre los hechos. El proceso judicial, liderado por la fiscalía local, acreditó que el condenado aprovechaba los momentos en que la niña concurría al baño para perpetrar las agresiones sexuales.

Para evitar su ingreso a un recinto penal en calidad de rematado, el hombre de 72 años aplicó una estrategia de evasión consistente en el cambio constante de domicilio. Esta conducta dificultó su ubicación inmediata tras dictarse la sentencia, obligando a la policía civil a realizar un trabajo de inteligencia y seguimiento continuo.

Tras ser sorprendido y reducido por los detectives en el centro asistencial, el capturado fue trasladado ante el Juzgado de Garantía de Arica. El tribunal ordenó su ingreso inmediato a un centro penitenciario para que comience el cumplimiento efectivo de la pena de cárcel impuesta por la justicia.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad