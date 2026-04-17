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Lluvia y nieve en Chile: sistema frontal llega a Santiago y regiones durante el fin de semana

El nuevo pulso de inestabilidad traerá precipitaciones desde la zona central hasta la Patagonia.

Juan Castillo

Lluvia y nieve en Chile: sistema frontal llega a Santiago y regiones durante el fin de semana

Un fin de semana con rasgos plenamente invernales comenzará a sentirse en buena parte de la zona centro, sur y la Patagonia chilena.

De acuerdo con las proyecciones de Meteored, el paso de un sistema frontal y de ondas cortas dejará precipitaciones relevantes entre la madrugada de este viernes 17 y la mañana del sábado 18, con los mayores acumulados concentrados en sectores australes y cordilleranos.

En paralelo, la inestabilidad también podría extender parte de sus efectos hacia la zona central durante el domingo.

El escenario más intenso se espera desde la Región de Los Lagos hacia Aysén. Según el pronóstico, la cordillera sur de Los Lagos podría sumar entre 20 y 30 milímetros de precipitaciones, mientras que en el tramo cordillerano sur de Aysén los montos subirían a entre 40 y 60 milímetros.

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A eso se agrega la opción de nieve en altura: hasta 5 centímetros en sectores cordilleranos de Los Lagos y más de 50 centímetros en la cordillera austral de Aysén durante la madrugada del sábado.

La zona central mira al domingo, pero con un pronóstico todavía abierto

Otro de los elementos a seguir será el ingreso de aire frío desde sectores oceánicos australes, condición que favorecerá la caída de nieve y aguanieve en áreas de la Patagonia y de la cordillera sur.

El pronóstico general para ciudades como Puerto Montt y Coyhaique ya muestra lluvias entre viernes y sábado, junto con un descenso importante de las temperaturas mínimas hacia el fin de semana.

Más al norte, la atención estará puesta en lo que ocurra el domingo 19. La proyección más reciente del modelo IFS del Centro Europeo de Pronóstico de Mediano Plazo (ECMWF) apunta a chubascos en sectores cordilleranos y precordilleranos de Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins, con posibilidad de que algunas precipitaciones se extiendan al valle.

Precisamente, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que las lluvias seguirán en Santiago a contar de la tarde/noche del domingo 19 de abril.

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