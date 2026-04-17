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Recuperan camión con electrodomésticos robado en Lo Espejo: hallaron 100 refrigeradores en Recoleta

Los sujetos fueron sorprendidos mientras trasvasijaban la mercadería sustraída hacia otro vehículo.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Recuperan camión con electrodomésticos robado en Lo Espejo: hallaron 100 refrigeradores en Recoleta

Carabineros detuvo a cuatro personas por el delito de receptación, tras el robo de un camión con rampla cargado con electrodomésticos en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 08:50 horas, cuando vecinos alertaron al 133 sobre la sustracción, lo que motivó el despliegue de la Sección de Investigación Policial (SIP).

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En ese contexto, los funcionarios lograron ubicar la rampla al interior de un galpón en la comuna de Recoleta. En el lugar, sorprendieron a cuatro individuos que realizaban el trasvasije de la carga hacia otro vehículo.

Tractocamión fue hallado en Maipú

Durante el operativo se recuperaron 100 refrigeradores, además de dispositivos inhibidores de señal. Posteriormente, el tractocamión fue hallado en la comuna de Maipú.

Los detenidos fueron trasladados hasta la 5ª Comisaría de Conchalí, mientras continúan las diligencias para esclarecer el hecho. En tanto, personal policial permanece en el lugar realizando peritajes y labores investigativas.

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