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Subcontratación en Chile: ¿Quién responde cuando no te pagan el sueldo? Experto responde

Más de un millón de trabajadores están bajo régimen de subcontratación y la ley establece responsabilidades compartidas entre contratistas y empresas mandantes.

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Subcontratación en Chile: ¿Quién responde cuando no te pagan el sueldo? Experto responde

Subcontratación en Chile: ¿Quién responde cuando no te pagan el sueldo? Experto responde / Agencia Uno

La subcontratación es parte del funcionamiento habitual de muchas industrias en Chile, pero cuando surgen problemas, como sueldos impagos o empresas que quiebran, aparecen las dudas: ¿A quién reclamar? ¿Quién responde realmente?

En conversación con ADN Te Escucha, el abogado y socio del área Laboral de GrupoDefensa.cl, Rodrigo Valdivia, explica que el primer responsable siempre es el empleador directo, es decir, la empresa contratista. Sin embargo, la ley incorpora una segunda figura clave: la empresa mandante; que encarga el servicio, y que también puede ser responsable en caso de incumplimientos.

Este punto no es menor. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), más de un millón de trabajadores en Chile están bajo régimen de subcontratación, lo que equivale a uno de cada seis empleos. En sectores como la minería, esta modalidad incluso supera el 50%.

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La legislación contempla dos formas de responsabilidad para la empresa mandante: solidaria y subsidiaria. En términos simples, si es solidaria, el trabajador puede cobrar directamente a cualquiera de las dos empresas. Si es subsidiaria, primero debe intentar cobrar al contratista, lo que puede alargar el proceso.

“Muchas veces se piensa que solo responde quien firmó el contrato, pero la ley permite exigir también a la empresa principal cuando hay incumplimientos”, explica el abogado.

¿Qué pasa con las quiebras?

El escenario se vuelve más complejo en casos de quiebra. Un ejemplo reciente es el de una empresa de cobranza que dejó a más de 200 trabajadores sin empleo. Frente a esto, algunos renunciaron, otros esperaron el finiquito y un grupo optó por el autodespido, una herramienta legal que permite terminar el contrato cuando el empleador no cumple.

Aquí surge una alerta clave: no todas las decisiones tienen el mismo efecto. Renunciar puede implicar perder indemnizaciones, mientras que el autodespido permite demandar y exigir compensaciones.

“El error más común es actuar sin información. Decisiones como renunciar puede significar perder derechos que sí podrían reclamarse”, advierte Valdivia.

El fondo del problema es estructural. La subcontratación es masiva, pero la información no siempre llega a tiempo. Por eso, entender cómo funciona este sistema no solo es útil: puede marcar la diferencia al momento de enfrentar un conflicto laboral.

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