Gobierno pide la renuncia de la directora y de otras dos autoridades del Servicio Médico Legal

Este viernes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, solicitó la renuncia de la directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado, y de otros dos funcionarios del organismo.

La decisión se enmarca tras un reportaje de T13 que reveló una serie de irregularidades en el SML, entre ellas, el almacenamiento de cuerpos en salas destinadas al tránsito y problemas en la identificación de cadáveres.

Sin embargo, uno de los puntos clave en la solicitud de renuncia fueron las discrepancias detectadas entre los informes sobre cadáveres no reclamados y NN presentados ante la Comisión Mixta de Presupuestos.

“Adecuado funcionamiento institucional”

Mediante un comunicado, el Gobierno informó que el ministro “solicitó la renuncia de la directora nacional del Servicio Médico Legal, doctora Marisol Prado Villegas; del subdirector médico, doctor Julio Sarmiento Machado; y del director regional metropolitano, Cristián Allendes Pérez”, según consignó 24 Horas.