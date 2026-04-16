Histórico hallazgo en Chile: fósil confirma que el capibara vivió en el país hace millones de años

Un hallazgo paleontológico en la región de La Araucanía acaba de cambiar lo que se sabía sobre uno de los animales más populares de Sudamérica.

Un estudio publicado en el Journal of South American Earth Sciences confirmó que los capibaras sí habitaron territorio chileno hace unos 4,5 millones de años, luego del descubrimiento de restos fósiles en la comuna de Renaico.

La investigación identificó restos de un antiguo hidrocoerino, grupo al que pertenecen los capibaras, encontrados durante excavaciones asociadas a la construcción de un parque eólico.

Según el reporte, el material incluye un molar, incisivos, fragmentos de fémur y parte de una pelvis, piezas que permitieron ubicar este registro al oeste de la cordillera de los Andes y ampliar la distribución conocida del género Phugatherium.

El hallazgo en Renaico abre una nueva pista sobre el pasado de Chile

La autora principal del estudio, Karina Buldrini, explicó a T13 que el equipo detectó desde un comienzo que se trataba de restos poco comunes. En declaraciones recogidas por DW, señaló que “se dio cuenta, por la forma que tenía este diente, de que eran muy posiblemente los de un roedor grande”.

Los autores del trabajo fueron todavía más lejos al subrayar la relevancia del descubrimiento. Estos plantearon que “estos hallazgos constituyen la primera prueba anatómica de la presencia de capibaras en Chile” y también el primer registro neogénico de mamíferos continentales en la Depresión Central chilena.

Además, el estudio sugiere que esa zona de La Araucanía tenía hace millones de años un paisaje muy distinto al actual, con humedales y ambientes abiertos capaces de sostener grandes mamíferos semiacuáticos.

El hallazgo también ayuda a dimensionar el tamaño de estos ancestros. Especialistas han descrito a algunos “capibaras gigantes” prehistóricos con hasta dos metros de largo y pesos cercanos a los 300 kilos. En el caso de Renaico, incluso se reportó que el ejemplar juvenil hallado sería más grande que un capibara adulto actual.

Así, el roedor que hoy domina memes, videos y redes sociales suma ahora un dato inesperado a su historia: también tuvo un pasado chileno.