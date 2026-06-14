Ministra Chomali descarta recortes en salud y apunta a municipios por uso de recursos: “Los usaron para otras cosas” / VICTOR HUENANTE

La ministra de Salud, May Chomali, rechazó este domingo las críticas de alcaldes y del Colegio Médico por los presuntos recortes presupuestarios en la atención primaria, asegurando que los recursos transferidos al sistema de salud durante 2026 no son inferiores a los del año anterior.

La secretaria de Estado sostuvo que la controversia se origina en la suspensión de un componente específico del programa de universalización de la atención primaria en 24 comunas, y no en una reducción general de fondos.

AGENCIA UNO / H Ampliar

En entrevista con Estado Nacional de TVN, la ministra Chomalí explicó que la medida afectó únicamente un ítem administrativo destinado a facilitar la incorporación de afiliados de Isapres a los centros de salud municipales.

Según indicó, el Gobierno consideró que dicho mecanismo terminaba funcionando como un subsidio indirecto a las aseguradoras privadas, por lo que decidió poner fin a esa transferencia.

La ministra también respondió a los alcaldes que han advertido eventuales cierres de servicios o reducción de horarios de atención. En ese sentido, afirmó que los recursos destinados a extensión horaria no fueron modificados y sugirió que algunos municipios podrían haber utilizado fondos de otros programas para financiar esas prestaciones.

"Hemos visto que los alcaldes usaron esos recursos para otras cosas que no eran exactamente para lo que estaban mandatados hacer. Entonces un alcalde me dice ‘voy a tener que reducir mi extensión horaria’, pero el componente extensión horaria no fue tocado", sostuvo.

Además, reveló que un preinforme de la Contraloría habría detectado que parte de los fondos transferidos no se habrían utilizado conforme a los objetivos establecidos originalmente.

En esa línea, la titular de Salud insistió en que el presupuesto de salud aumentó este año, pasando de $16,5 billones a más de $17,2 billones, y aseguró que el Ejecutivo complementará los recursos necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Finalmente, la ministra Chomali cuestionó las críticas de la oposición, recordando que durante la administración anterior también se realizaron ajustes presupuestarios en el sector sin generar el mismo nivel de cuestionamientos públicos.