No solo llega a animar: Mega confirma arribo de Julio César Rodríguez y anuncia cargo directivo
El aterrizaje del conductor de TV se da tras anunciar su salida luego de varios años de carrera en Chilevisión en donde ocupó un cargo ejecutivo.
El periodista y rostro televisivo Julio César Rodríguez fue confirmado como nuevo fichaje de Megamedia, en una incorporación que va más allá de la conducción en pantalla.
El comunicador, que dejó CHV en marzo, asumirá no solo como animador de programas, sino también como Director Creativo de proyectos multiplataforma, marcando un rol estratégico dentro del canal.
Desde la estación detallaron que el profesional reportará directamente al director ejecutivo, Patricio Hernández, lo que refuerza el peso de su llegada en la estructura interna. La apuesta apunta a potenciar contenidos tanto en televisión como en plataformas digitales, en línea con el enfoque de crecimiento del holding.
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Con más de 25 años de trayectoria, Rodríguez ha sido una figura consolidada en la industria televisiva chilena. Su paso reciente por Chilevisión incluyó la conducción de espacios como “Contigo en la Mañana” y “Gran Hermano”, además de desempeñarse como director de programación, experiencia que ahora trasladará a su nuevo desafío.
El vínculo con Mega no es completamente nuevo. En etapas anteriores, el periodista fue parte de “Mucho Gusto” y trabajó como editor de contenidos, lo que facilita su reintegración a la señal.
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