Lluvias en Chile se intensifican: el día exacto en que regresan las precipitaciones y las zonas que recibirán más agua / Diego Martin

El pronóstico meteorológico para los próximos días confirma la llegada de sistemas frontales consecutivos que afectarán principalmente a la zona central y centro-sur de Chile.

Según los reportes del sitio Meteored, aunque el fenómeno ingresará de forma paulatina, se espera que las precipitaciones ganen fuerza a medida que se acerque el fin de semana.

En detalle, a partir de este jueves 16 de abril, un primer frente de “mal tiempo” generará un aumento de nubosidad en la Región Metropolitana y Valparaíso.

Ojo, la caída de agua se concentraría desde la región de O’Higgins al sur. En la costa, localidades como Pichilemu, Constitución y Cobquecura recibirán los primeros montos. En el valle, ciudades como Talca y Chillán esperan acumulados de entre 9 y 11 milímetros.

Pocas horas después, un segundo pulso activará las lluvias durante el viernes 17 y sábado 18, sumando a la Región de Valparaíso y Metropolitana.

En Los Andes y Valparaíso se registrarán chubascos débiles. Santiago, por su parte, mantendrá cielos nubosos con una probabilidad baja de agua.

Acorde al reporte del portal especializado, el fenómeno será más intenso en la Región del Biobío. Por ejemplo, en Los Ángeles, se proyectan acumulados de hasta 8 mm entre ambos días.

Naturalmente, existirá un descenso en las temperaturas máximas. En la costa no se deberían superar los 21°C y en la capital el sábado marcará solo 20°C, manteniendo el cielo nublado.