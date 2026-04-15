;

¿Adiós al combustible? El primer crucero 100% eléctrico que promete cambiar los viajes por los océanos

Además de tener un objetivo ambiental, el rediseño considera también el panorama estético que modifica la experiencia.

José Campillay

¿Adiós al combustible? El primer crucero 100% eléctrico que promete cambiar los viajes por los océanos

La industria de los cruceros, históricamente señalada por su densa huella de carbono, parece haber encontrado un salvavidas tecnológico en Alemania.

Durante la reciente conferencia Seatrade Cruise Global en Miami, el reconocido constructor naval Meyer Werft sacudió el mercado al presentar el Project Vision, el primer crucero del mundo impulsado 100% por energía eléctrica.

A diferencia de otros prototipos de emisiones cero que se limitan a embarcaciones pequeñas, el Vision apuesta por la escala masiva, marcando un antes y un después.

Se trata de un gigante de 275 metros de eslora (902 pies) y un peso bruto cercano a las 82.000 toneladas, capaz de albergar a 1.856 pasajeros.

Revisa también:

ADN

La promesa de este proyecto no es solo estética, ya que los desarrolladores apuntan a que el uso de esta tecnología permitiría una reducción drástica del impacto ambiental.

“Nos preguntamos cómo podíamos utilizar la innovación para reducir el CO₂ y contribuir a la descarbonización, no en 50 años, sino mucho antes", comentaron.

“Hacemos posible una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de hasta un 95%”, afirmó Tim Krug, integrante del Grupo de Desarrollo de Conceptos de Meyer Werft.

El sistema de propulsión estará a cargo de la firma noruega Corvus Energy, utilizando tecnología marítima que ya ha sido probada en otros ámbitos.

Para el CEO de la compañía, Fredrik Witte, el salto hacia barcos de este tamaño es una señal de que “la tecnología es segura, madura y está lista para cambiar las reglas del juego”.

Operación y rutas: El desafío de la carga

El plan de navegación para este buque apunta al año 2031. Su diseño está pensado inicialmente para itinerarios europeos de corta y media distancia.

En la misma línea, se espera que para el año 2030 al menos 100 puertos del continente cuenten con infraestructura de carga eléctrica, aspecto clave para su masificación.

Un ejemplo de su operatividad sería la ruta entre Barcelona y Civitavecchia (Roma). Este punto es clave, considerando que Barcelona ha encabezado históricamente los rankings de ciudades europeas más contaminadas por las emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno provenientes de cruceros que mantienen sus motores encendidos en puerto.

ADN

Más allá del motor, un diseño funcional

La ausencia de grandes motores de combustión y sistemas de escape permite un rediseño total de la experiencia a bordo.

Al no necesitar chimeneas, la cubierta superior queda totalmente libre, ofreciendo vistas panorámicas ininterrumpidas.

Además, Johannes Bade, líder del programa de desarrollo, destaca la viabilidad comercial: “Con los cruceros eléctricos de batería, ofrecemos un producto competitivo que se basa en tecnologías existentes”.

Se apuesta por:

  • Confort acústico: La eliminación de los motores principales reduce significativamente el ruido y las vibraciones, elevando el estándar de lujo.
  • Versatilidad climática: El barco está pensado para operar en cualquier estación del año; por ejemplo, las tradicionales zonas de parques acuáticos han sido rediseñadas como espacios interiores climatizados.
  • Opción híbrida: Para rutas transatlánticas o trayectos más largos, el astillero prevé la posibilidad de instalar pequeños generadores de apoyo, convirtiéndolo en un modelo híbrido si el cliente lo requiere.

Con el Project Vision, Meyer Werft no solo busca limpiar la imagen de una industria cuestionada, sino demostrar que la rentabilidad y la ecología pueden navegar en el mismo barco.

ADN

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad