¿Adiós al combustible? El primer crucero 100% eléctrico que promete cambiar los viajes por los océanos

La industria de los cruceros, históricamente señalada por su densa huella de carbono, parece haber encontrado un salvavidas tecnológico en Alemania.

Durante la reciente conferencia Seatrade Cruise Global en Miami, el reconocido constructor naval Meyer Werft sacudió el mercado al presentar el Project Vision, el primer crucero del mundo impulsado 100% por energía eléctrica.

A diferencia de otros prototipos de emisiones cero que se limitan a embarcaciones pequeñas, el Vision apuesta por la escala masiva, marcando un antes y un después.

Se trata de un gigante de 275 metros de eslora (902 pies) y un peso bruto cercano a las 82.000 toneladas, capaz de albergar a 1.856 pasajeros.

La promesa de este proyecto no es solo estética, ya que los desarrolladores apuntan a que el uso de esta tecnología permitiría una reducción drástica del impacto ambiental.

“Nos preguntamos cómo podíamos utilizar la innovación para reducir el CO₂ y contribuir a la descarbonización, no en 50 años, sino mucho antes", comentaron.

“Hacemos posible una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de hasta un 95%”, afirmó Tim Krug, integrante del Grupo de Desarrollo de Conceptos de Meyer Werft.

El sistema de propulsión estará a cargo de la firma noruega Corvus Energy, utilizando tecnología marítima que ya ha sido probada en otros ámbitos.

Para el CEO de la compañía, Fredrik Witte, el salto hacia barcos de este tamaño es una señal de que “la tecnología es segura, madura y está lista para cambiar las reglas del juego”.

Operación y rutas: El desafío de la carga

El plan de navegación para este buque apunta al año 2031. Su diseño está pensado inicialmente para itinerarios europeos de corta y media distancia.

En la misma línea, se espera que para el año 2030 al menos 100 puertos del continente cuenten con infraestructura de carga eléctrica, aspecto clave para su masificación.

Un ejemplo de su operatividad sería la ruta entre Barcelona y Civitavecchia (Roma). Este punto es clave, considerando que Barcelona ha encabezado históricamente los rankings de ciudades europeas más contaminadas por las emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno provenientes de cruceros que mantienen sus motores encendidos en puerto.

Ampliar

Más allá del motor, un diseño funcional

La ausencia de grandes motores de combustión y sistemas de escape permite un rediseño total de la experiencia a bordo.

Al no necesitar chimeneas, la cubierta superior queda totalmente libre, ofreciendo vistas panorámicas ininterrumpidas.

Además, Johannes Bade, líder del programa de desarrollo, destaca la viabilidad comercial: “Con los cruceros eléctricos de batería, ofrecemos un producto competitivo que se basa en tecnologías existentes”.

Se apuesta por :

Confort acústico: La eliminación de los motores principales reduce significativamente el ruido y las vibraciones, elevando el estándar de lujo.

La eliminación de los motores principales reduce significativamente el ruido y las vibraciones, elevando el estándar de lujo. Versatilidad climática: El barco está pensado para operar en cualquier estación del año; por ejemplo, las tradicionales zonas de parques acuáticos han sido rediseñadas como espacios interiores climatizados.

El barco está pensado para operar en cualquier estación del año; por ejemplo, las tradicionales zonas de parques acuáticos han sido rediseñadas como espacios interiores climatizados. Opción híbrida: Para rutas transatlánticas o trayectos más largos, el astillero prevé la posibilidad de instalar pequeños generadores de apoyo, convirtiéndolo en un modelo híbrido si el cliente lo requiere.

Con el Project Vision, Meyer Werft no solo busca limpiar la imagen de una industria cuestionada, sino demostrar que la rentabilidad y la ecología pueden navegar en el mismo barco.