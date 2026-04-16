El Presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, recibió en el Patio de las Camelias a su homólogo de la República Checa, Petr Pavel, en un encuentro que marca un hito diplomático al tratarse de la primera visita de un jefe de Estado extranjero durante el actual gobierno.

Durante la declaración conjunta, el mandatario europeo valoró especialmente esta invitación: “Aprecio enormemente el hecho de ser el primer presidente que visita su país durante su mandato”, señaló Pavel, subrayando que para su nación, Chile representa de manera natural un socio “estable y fiable”.

Por su parte, el Presidente Kast destacó la larga tradición de amistad y diplomacia que une a ambas naciones, recordando las históricas visitas previas de los expresidentes checos Václav Havel en 1996 y Václav Klaus en 2011. El mandatario chileno enfatizó las múltiples similitudes entre ambos países, que van desde los colores de sus banderas hasta una profunda vocación por la literatura y la astronomía.

Firma de memorándums estratégicos

El eje central de la reunión bilateral fue la suscripción de dos relevantes Memorándums de Entendimiento que buscan profundizar el trabajo conjunto entre la industria y la academia de ambas naciones:

Cooperación Espacial: Se firmó un acuerdo para promover la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con propósitos pacíficos, además del desarrollo de tecnologías y la industria espacial . Este documento fue suscrito por el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, y el embajador de la República Checa, Pavel Bechný. Kast calificó este acuerdo como un “nuevo horizonte muy prometedor”.

Se firmó un acuerdo para promover la . Este documento fue suscrito por el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, y el embajador de la República Checa, Pavel Bechný. Kast calificó este acuerdo como un “nuevo horizonte muy prometedor”. Cooperación Antártica: Suscrito entre el Instituto Antártico Chileno (INACH), a través de su director Gino Casassa, y el programa antártico checo de la Universidad de Masaryk, representado por el decano Luděk Bláha. El objetivo es avanzar en investigaciones científicas en áreas clave como el cambio climático y la geología. Kast reafirmó el compromiso de que Punta Arenas siga siendo la plataforma logística estratégica para las expediciones checas hacia la estación Gregor Mendel.

Comitiva comercial y científica

Para esta visita oficial, el presidente Pavel viajó acompañado de una delegación que incluye empresarios de los sectores energético, minero y de defensa, así como representantes del sector académico vinculados a la investigación antártica y espacial. Como parte de la agenda científica, está programado que el mandatario europeo visite las instalaciones astronómicas del Observatorio Europeo Austral en Paranal y La Silla.

Finalmente, el Presidente Kast proyectó nuevos horizontes de colaboración, anunciando que se espera concretar prontamente un memorándum de acuerdo en temas de ciberseguridad, e invitó formalmente a Petr Pavel a visitar el territorio antártico en una futura ocasión. El encuentro cerró con el deseo mutuo de aumentar la inversión checa en Chile y de incrementar la frecuencia de las visitas presidenciales, para que no ocurran “solamente una vez en 15 años”.