Father’s Team League 2026: el torneo de fútbol 7 que une fútbol, familia y comunidad escolar

Queda muy poco para el inicio de la primera edición de la Father’s Team League 2026, un torneo de fútbol 7 que reunirá a padres, apoderados y amantes del deporte en un entorno de camaradería, respeto y pasión por fútbol.

Aprovechando el auge mundial del fútbol 7 atraído por la Kings League y otros torneos locales, FTL 2026 se proyecta como una de las competencias más atractivas del fútbol 7 para apoderados, donde no se trata solo de competir, sino también generar comunidad, incentivar valores como el juego limpio, integración y vida saludable.

El torneo contará con la participación de 16 equipos campeones y subcampeones, representantes de distintos colegios, quienes competirán bajo un formato dinámico de fase de grupos y clasificación a cuartos de final, semifinal y final.

Duelos y puesta en escena

Los partidos se disputarán en Club Deportivo Universidad San Sebastián, entre el 4 de marzo al 6 de mayo. ADN es media partner de este torneo

“Father’s Team League no es solo un campeonato, es una experiencia, queremos que los padres y apoderados disfruten del fútbol como profesionales, que los niños vean a sus referentes jugar y que las familias compartan en torno al deporte”, señala Patricio Gómez, director general del certamen.

Además, el torneo contempla presencia de marcas colaboradoras y una puesta en escena moderna, alineada con los estándares de eventos deportivos actuales.