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Tragedia en el fútbol: asesinan a árbitro en Ecuador mientras se encontraba dirigiendo un partido

Se trata de Javier Ortega, quien fue atacado a disparos en una cancha.

José Campillay

Getty Images - Referencial

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Durante la tarde de este miércoles, 15 de abril, se dio a conocer una trágica y alarmante noticia proveniente desde el fútbol de Ecuador.

La violencia vuelve a golpear las canchas, y esta vez con un árbitro como víctima fatal. Además, en el escenario de las divisiones menores.

En un hecho que ha dejado estupefacta a la comunidad de la provincia de El Oro, el referí Javier Ortega fue acribillado a tiros mientras cumplía sus funciones en un torneo de fútbol amateur.

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El ataque, ejecutado a plena luz del día y ante la mirada de jugadores y familias, obligó a la suspensión inmediata de toda actividad en el recinto.

Ortega era una figura familiar en el arbitraje de la zona, conocido por su trayectoria en ligas locales. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de esparcimiento terminó en tragedia.

Según el reporte de testigos presenciales recogidos por la prensa, “la situación escaló repentinamente y el árbitro recibió al menos un disparo mientras desarrollaba su tarea”.

Operativo e investigación en curso

Tras el violento episodio, efectivos de la policía local acordonaron el campo de juego para realizar el levantamiento del cadáver y recolectar evidencias balísticas.

Hasta el momento, las motivaciones detrás del crimen son inciertas. Las unidades de inteligencia buscan determinar si el ataque fue producto de un incidente relacionado al juego o si responde a un atentado planificado por organizaciones criminales.

La incertidumbre y el dolor se apoderaron de los allegados de la víctima, quienes se desplazaron hasta el sitio del suceso.

Asimismo, los familiares de Ortega emplazaron a las autoridades locales para reclamar celeridad en la investigación y que el crimen no quede en la impunidad.

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Un clamor por seguridad en los barrios

Este asesinato en torno al fútbol barrial que deja en evidencia la vulnerabilidad de estos espacios, siendo un escenario que se replica en varios países de Sudamérica.

Para este caso en particular de Ecuador, los residentes y clubes deportivos de la zona han solicitado una intervención estatal, la cual reclaman nunca llegó con la fuerza necesaria.

A raíz del atentado, los organizadores del torneo tomaron la determinación de cancelar todas las fechas programadas hasta que existan garantías mínimas de seguridad.

Por su parte, la comunidad vecinal ha sido enfática en pedir refuerzo policial, mejoras en la infraestructura y protocolos preventivos.

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