Un estudiante protagonizó un nuevo tiroteo en una escuela de la provincia de Kahramanmaras, en Turquía, que dejó nueve personas muertas y al menos 13 heridas.

El gobernador provincial, Mükerrem Unlüer, indicó a la prensa que el joven llevó varias armas de fuego al recinto en su mochila durante la mañana, y abrió fuego indiscriminadamente en dos aulas .

“Sospechamos que pudo haber tomado las armas de su padre”, añadió la autoridad, tras confirmar que el atacante era hijo de un exagente de policía.

Nueve fallecidos y 13 heridos

De acuerdo con Unlüer, entre las víctimas fatales se encuentran estudiantes y profesores. Además, informó que el joven “ se disparó a sí mismo . Aún no está claro si se trató de un suicidio o si ocurrió en medio del caos”.

El ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi, dijo a la prensa que “lamentamos nueve fallecidos (…) y trece heridos. Seis están actualmente en cuidados intensivos, tres en estado crítico".

Este hecho ocurre a pocas horas del tiroteo registrado en un colegio del distrito de Siverek, donde un exalumno hirió a 16 personas con un arma de fuego antes de suicidarse.

Mira aquí parte de lo sucedido: