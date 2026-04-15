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VIDEO. Nuevo tiroteo escolar en Turquía: estudiante mata a nueve personas y deja 13 heridos

El atacante ingresó con varias armas a la escuela, las que habría tomado de su padre, según informaron las autoridades.

Ruth Cárcamo

Capturas X @istbassavcisi

Capturas X @istbassavcisi

Un estudiante protagonizó un nuevo tiroteo en una escuela de la provincia de Kahramanmaras, en Turquía, que dejó nueve personas muertas y al menos 13 heridas.

El gobernador provincial, Mükerrem Unlüer, indicó a la prensa que el joven llevó varias armas de fuego al recinto en su mochila durante la mañana, y abrió fuego indiscriminadamente en dos aulas.

“Sospechamos que pudo haber tomado las armas de su padre”, añadió la autoridad, tras confirmar que el atacante era hijo de un exagente de policía.

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Nueve fallecidos y 13 heridos

De acuerdo con Unlüer, entre las víctimas fatales se encuentran estudiantes y profesores. Además, informó que el joven “se disparó a sí mismo. Aún no está claro si se trató de un suicidio o si ocurrió en medio del caos”.

El ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi, dijo a la prensa que “lamentamos nueve fallecidos (…) y trece heridos. Seis están actualmente en cuidados intensivos, tres en estado crítico".

Este hecho ocurre a pocas horas del tiroteo registrado en un colegio del distrito de Siverek, donde un exalumno hirió a 16 personas con un arma de fuego antes de suicidarse.

Mira aquí parte de lo sucedido:

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