“Se me acerca al oído y me dice...”: el crudo relato de adulta mayor de 83 años asaltada al interior de su casa en Maipú

Durante la madrugada de este martes, una mujer de 82 años fue víctima de un violento asalto al interior de su vivienda ubicada en Avenida Las Torres, en la comuna de Maipú, luego de que tres sujetos ingresaran mientras ella dormía en su habitación.

De acuerdo con los antecedentes, los individuos forzaron la puerta principal del domicilio y permanecieron varios minutos en el interior, donde intimidaron a la víctima y sustrajeron diversas especies, entre ellas ropa, un televisor y otros electrodomésticos.

La situación se vio interrumpida tras la activación de una alarma comunitaria, lo que motivó la huida de los delincuentes en un vehículo en el que habían llegado.

La víctima relató cómo se produjo el ataque y el temor que vivió durante el asalto. “Yo solamente desperté cuando prendieron la luz de mi dormitorio, y yo estaba sola. Lo único que les pedí es que no me hicieran nada”, señaló.

En esa línea, agregó que los sujetos le exigían dinero mientras la intimidaban directamente. “El tipo me decía ‘¿dónde está la plata?’. Yo tengo problemas de audición, no escuchaba, entonces se me acerca al oído y me dice ‘¿dónde está la plata?’ . Yo le dije ‘yo no tengo plata, llévense todo, pero por favor no me hagan nada’”, afirmó.

Finalmente, la mujer reconoció el impacto que dejó el hecho. “Yo siempre decía ‘mi casa es segura’, pero no era segura. Me rompieron la puerta para entrar”, concluyó.

Hasta ahora, no se ha informado de personas detenidas por este delito.