Tras Semana Santa 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Chile y qué feriado se celebra

Terminada Semana Santa 2026, muchos chilenos ya comenzaron a preguntarse cuál será el próximo fin de semana largo del calendario.

Y la respuesta está relativamente cerca: el siguiente descanso extendido en Chile llegará con el Día Internacional del Trabajor, feriado que este año caerá el viernes 1 de mayo, abriendo paso a tres días consecutivos de pausa junto al sábado 2 y domingo 3 de mayo.

El reciente feriado de Semana Santa fue el primer fin de semana largo del año, con el Viernes Santo, 3 de abril, y el Sábado Santo, 4 de abril, sumados al domingo 5. Ahora, el calendario oficial muestra que el próximo “puente” vendrá menos de un mes después y, además, con una diferencia relevante: el 1 de mayo no solo es feriado, sino también irrenunciable, lo que impacta de manera directa en el funcionamiento del comercio.

El próximo descanso extendido será en mayo y con feriado irrenunciable

De acuerdo con el calendario oficial de feriados 2026, el viernes 1 de mayo corresponde al Día Internacional del Trabajor, por lo que configurará el segundo fin de semana largo del año en el país.

Después de esa fecha, otro descanso extendido llegará recién a fines de junio, cuando San Pedro y San Pablo se conmemore el lunes 29 de junio, formando un nuevo bloque de tres días.

El interés por estas fechas no es menor. Los fines de semana largos suelen mover con anticipación la planificación de viajes, escapadas cortas, reuniones familiares y presupuesto doméstico. Más aún en un contexto marcado por alzas de precios, donde muchas personas priorizan organizar con tiempo sus gastos en transporte, alimentación o turismo. Esa lógica ya quedó reflejada en Semana Santa y ahora vuelve a instalarse de cara al feriado de mayo.

Así, para quienes ya están mirando el calendario, la próxima pausa larga en Chile será entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo de 2026, una fecha que asoma como la siguiente oportunidad concreta para descansar o planificar una salida fuera de la rutina.