“Vive cansado”: Damián Pizarro se llena de críticas pese al debut triunfal de Racing Club en Copa Sudamericana / Rodrigo Valle

Este martes, Racing Club volvió a enfrentarse a Independiente, pero no hablamos específicamente del elenco de Avellaneda contra el cual cayó por la Liga Profesional Argentina.

En este caso fue Independiente Petrolero, club boliviano que fue el rival con el que la “Academia” debutó en la Copa Sudamericana.

El cuadro trasandino sacó ventaja con tantos de Gonzalo Sosa y Gastón Martirena, pero Thomaz descontó para los altiplánicos antes del descanso.

Aun con el 2-1 en el marcador, Damián Pizarro ingresó a la cancha al minuto 66, pero su presencia no fue bien evaluada por los fanáticos en redes sociales, cuestionando la lentitud del artillero.

El delantero nacional tuvo un intento al minuto 86, pero la zaga de Independiente Petrolero despejó a tiempo el remate.

En el cuarto minuto de descuento, Adrián Fernández abrochó la victoria de Racing Club, que se llevó el 3-1 desde Sucre.

Las críticas a Damián Pizarro

El chileno Pizarro es el peor jugador que vi en mi vida — Chino (@_CH11NO) April 7, 2026

La dirigencia de Racing a mitad de año va a tener que hacer una limpieza de jugadores y renovación importante. Rodríguez, Rubio, Pizarro, Vergara, Solari, Zuculini, Zaracho, entre otros. — Ger Zini (@gerzini) April 7, 2026

Pizarro entró cansado, vive cansado, es cansado. — Emmanuel (@EmmanuelDRacing) April 7, 2026

#RacingClub es una banda total !!!



Pero una tremenda Banda !!



Ignacio Rodríguez , Colombo , CONECHNY, Pizarro no tienen nivel de primera división 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Tikygol (@tikygol) April 7, 2026