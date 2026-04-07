“Vive cansado”: Damián Pizarro se llena de críticas pese al debut triunfal de Racing Club en Copa Sudamericana
El delantero chileno jugó los últimos 24 minutos en Bolivia, pero su desempeño no fue bien evaluado por los hinchas de la “Academia”.
Este martes, Racing Club volvió a enfrentarse a Independiente, pero no hablamos específicamente del elenco de Avellaneda contra el cual cayó por la Liga Profesional Argentina.
En este caso fue Independiente Petrolero, club boliviano que fue el rival con el que la “Academia” debutó en la Copa Sudamericana.
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El cuadro trasandino sacó ventaja con tantos de Gonzalo Sosa y Gastón Martirena, pero Thomaz descontó para los altiplánicos antes del descanso.
Aun con el 2-1 en el marcador, Damián Pizarro ingresó a la cancha al minuto 66, pero su presencia no fue bien evaluada por los fanáticos en redes sociales, cuestionando la lentitud del artillero.
El delantero nacional tuvo un intento al minuto 86, pero la zaga de Independiente Petrolero despejó a tiempo el remate.
En el cuarto minuto de descuento, Adrián Fernández abrochó la victoria de Racing Club, que se llevó el 3-1 desde Sucre.
Las críticas a Damián Pizarro
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