;

“Vive cansado”: Damián Pizarro se llena de críticas pese al debut triunfal de Racing Club en Copa Sudamericana

El delantero chileno jugó los últimos 24 minutos en Bolivia, pero su desempeño no fue bien evaluado por los hinchas de la “Academia”.

Carlos Madariaga

“Vive cansado”: Damián Pizarro se llena de críticas pese al debut triunfal de Racing Club en Copa Sudamericana

“Vive cansado”: Damián Pizarro se llena de críticas pese al debut triunfal de Racing Club en Copa Sudamericana / Rodrigo Valle

Este martes, Racing Club volvió a enfrentarse a Independiente, pero no hablamos específicamente del elenco de Avellaneda contra el cual cayó por la Liga Profesional Argentina.

En este caso fue Independiente Petrolero, club boliviano que fue el rival con el que la “Academia” debutó en la Copa Sudamericana.

Revisa también:

ADN

El cuadro trasandino sacó ventaja con tantos de Gonzalo Sosa y Gastón Martirena, pero Thomaz descontó para los altiplánicos antes del descanso.

Aun con el 2-1 en el marcador, Damián Pizarro ingresó a la cancha al minuto 66, pero su presencia no fue bien evaluada por los fanáticos en redes sociales, cuestionando la lentitud del artillero.

El delantero nacional tuvo un intento al minuto 86, pero la zaga de Independiente Petrolero despejó a tiempo el remate.

En el cuarto minuto de descuento, Adrián Fernández abrochó la victoria de Racing Club, que se llevó el 3-1 desde Sucre.

Las críticas a Damián Pizarro

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad