La chilena que brilló en Lollapalooza y en REC y que sueña trabajar con Pharrell Williams: “Tengo esa rebeldía...”

Macarena Videla, más conocida como KYA, ha vivido un primer semestre de 2026 ajetreado. La artista nacional se encuentra preparando el lanzamiento de su próximo álbum de estudio.

La popstar lanzó el pasado 26 de marzo su más reciente single, Miente, y solo tres días después se subió al escenario del Festival REC, en Concepción, para cantar junto a Los Tetas.

“Estoy emocionada por lo que fue el REC y por haber podido cantar con Los Tetas. La verdad es que fue de locos”, comentó KYA en conversación con ADN.cl.

- ¿Cómo se inició en la música?

- La culpa es 100% de mis papás porque vengo de una familia súper ligada a la música. Siempre estuve ligada a la música, ellos cantan, tocan guitarra y son súper melómanos. También tuve el privilegio de tener clases de piano y de estar en una academia de canto desde muy chica. La verdad es que siempre quise ser cantante, incluso yo era la que hacía los shows en Navidad (ríe).

- Fue algo natural...

- Sí, pero cuando tuve que elegir qué estudiar en la universidad entré a la carrera de pedagogía básica. Mis papás me apoyaron, pero me decían “estás equivocada, tú quieres ser cantante” y tenían razón. En 2019 me salí de esa carrera y empecé el proyecto de KYA.

- ¿Cómo nació el nombre de KYA?

- Se me ocurrió en una clase en la universidad. Estaba pensando que la persona que está escribiendo y la voz que tengo aquí no es 100% Macarena. KYA es la mujer que Macarena siempre necesitó de alguna forma, como ese grito al final que no se atrevía a gritarlo y el nombre lo cree con las letras de mi nombre.

- Habló de que KYA es la mujer que Macarena siempre necesitó de alguna forma, ¿a qué se refiere?

- Siempre he definido a KYA como una Macarena pero en esteroides (ríe). Siento que lo que Macarena piensa, KYA lo grita, tiene esta cosa más rebelde. Es ese grito de hambre, de ambición y de todas esas cosas que están muy dentro de mí y creo que la tarima es el momento donde eso explota.

- ¿Qué artistas o sonidos la han influenciado en este último tiempo?

- Estoy inspirándome mucho en mis divas del pop. Yo crecí escuchando música de todos lados, pero me forjé en el pop más de los 2000 como Christina Aguilera, Britney Spears, Madonna, también del mundo del hip hop como 2Pac, el R&B. Siento que es una mezcla de todas esas cosas.

- Hace unas semanas lanzó su último single “Miente”. ¿Cómo fue el proceso creativo de esta canción?

- Fue súper entretenido. Ahora estoy trabajando con un productor que se llama Maldo y un día yo venía escuchando Genie in a bottle de Christina Aguilera y le dije que tenía ganas de hacer algo así, también tomamos referencias de TLC y Sister with Voices. Imáginate que las TLC en No Scrubs hablan de no querer las migajas y le dije al Maldo, ¿qué pasa si en este caso somos nosotros los migajeros? y ahí nació Miente.

- Ha trabajado con artistas como Karen Paola, Denise Rosenthal, C-Funk, DrefQuila, estuvo en el REC con Los Tetas. ¿Qué ha aprendido de esas experiencias?

- La experiencia más valiosa que me llevo es la importancia de la comunidad y de generar comunidad en en el arte. A mí me gusta mucho la colaboración, he aprendido y he crecido mucho al relacionarme con otros artistas. Creo que el arte, en cualquier país, crece a través de la comunidad y de la unión entre artistas. Soy fuertemente creyente de eso.

Nicole me dijo una frase que Gustavo Cerati le comentó y que hasta el día de hoy recuerdo" — KYA

- De todas las colaboraciones que ha hecho, ¿cuál ha sido la que más la ha marcado como persona?

- Uh... No puedo decir que todas, pero hay una en particular fue cuando Nicole me invitó a cantar una de sus canciones en uno de sus shows. Ella me invitó a su casa, fue súper apadrinado y me dijo una cosa que hasta el día de hoy recuerdo. Esa vez yo estaba afligida ya que sentía que las cosas no avanzaban y me dijo una frase que le dijo Gustavo Cerati: “Mira, acá la carrera la gana el que no deja de correr, no el primero en llegar a la meta, porque no hay una meta”.

- Ya ha estado en dos de los festivales más importantes de Chile, Lollapalooza y REC, ¿qué falta ahora?

- El mundo. Tengo mucha hambre, ambición y curiosidad de ver hasta dónde puedo llegar con la música. Me emociona mucho e incluso tengo una anécdota sobre como cuándo quise ser cantante...

- ¿Cuál?

- Cuando tenía 10 u 11 años fui al concierto de Madonna en el Estadio Nacional. Ese fue mi primer concierto en el Nacional y al momento de ver que toda la gente cantaba y saltaba yo decía ‘yo quiero hacer esto, quiero generar lo mismo que ella me está provocando y a todas estas personas’.

- En sus palabras, ¿en qué etapa se encuentra la música chilena?

- Estamos en un momento súper clave y me doy cuenta ahora que no estoy en Chile. La gente percibe a nuestro país como un lugar muy artístico, tienen mucho ojo en lo que estamos haciendo porque están viendo los conceptos y artistas que salen de nuestro país. Lo que falta en estos momentos es que Chile y los chilenos se crean. Siento que hay una tendencia, desgraciadamente en Chile que estamos acostumbrados a valorar lo que viene de afuera. Lo bueno es que se ha dado vuelta la tortilla, por ejemplo en Lollapalooza ya tenemos headliners nacionales.

- ¿Con qué artista le gustaría realizar una colaboración?

- Uy, todos (ríe). Me gustaría colaborar con Doja Cat, Nathy Peluso, creo que me gustaría hacer algo con esta Superwoman, pero me gustaría trabajar con Pharrell Williams.