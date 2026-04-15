Foo Fighters sorprende con evento exclusivo que se realizará en Chile: conoce la fecha / Boston Globe

Foo Fighters está preparándose para una nuevo tour mundial que se tendrá como nombre Take Cover.

Por este motivo, la banda liderada por Dave Grohl sorprendió durante la última semana con una serie de eventos exclusivos para sus fanáticos al rededor del mundo y que tiene a Chile en el foco.

El evento exclusivo de Foo Fighters en Chile

En medio del lanzamiento de su último single Your Favorite Toy, Foo Fighters anunció una serie de eventos en diversas ciudades.

La banda de Seattle publicó a través de su cuenta de Instagram una serie de ‘Global Listening Parties’ donde los fanáticos podrán disfrutar de lo nuevo de Foo Fighters.

El próximo 23 de abril se llevará a cabo el evento en nuestro país donde un grupo de fanáticos podrá escuchar en exclusiva.

Para disfrutar de este evento, Foo Fighters habilitó un formulario para que los fanáticos puedan participar por la oportunidad de asistir la listening party de Your Favorite Toy.