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Hallan segundo cuerpo en cité incendiado de Santiago Centro tras compleja remoción de escombros

Bomberos confirmó la recuperación de una nueva víctima en la esquina de Av. Ricardo Cumming con Catedral, elevando a dos los fallecidos tras el siniestro de la semana pasada.

Mario Vergara

AGENCIAUNO

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Este miércoles, durante la segunda jornada de remoción de escombros en un cité siniestrado en Santiago Centro, voluntarios de Bomberos localizaron y extrajeron el cuerpo de una segunda víctima. El hallazgo se produjo en el inmueble ubicado en la intersección de Av. Ricardo Cumming con Catedral, el cual fue afectado por un incendio hace poco más de una semana.

Un operativo de alta complejidad técnica

La recuperación de los cuerpos ha representado un desafío extremo para los equipos de emergencia debido al estado de la propiedad. Según detalló el 4° comandante de Bomberos de Santiago, Sebastián Mocarquer, la estructura sufrió tres colapsos durante el incendio y ha continuado cediendo en los días posteriores.

Revisa también:

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Para garantizar la seguridad de los rescatistas, se implementaron medidas de alta tecnología:

  • Monitoreo láser: Se utilizó tecnología de precisión tanto en el exterior como en el interior para detectar movimientos estructurales imperceptibles.
  • Asesoría experta: El trabajo se realizó en conjunto con ingenieros estructurales del Serviu.
  • Apuntalamiento: Se procedió a estabilizar los muros para permitir la extracción segura de las dos víctimas halladas entre martes y miércoles.

Cierre de operaciones por riesgo estructural

Tras la extracción del segundo cuerpo, la institución determinó que el riesgo estructural de la propiedad ha alcanzado un nivel que no es tolerable para más operaciones en su interior. Los monitoreos técnicos confirmaron que la estructura sigue en movimiento, lo que representa un peligro inminente de derrumbe.

Producto de este escenario, Bomberos procedió a finalizar las tareas de apuntalamiento y a entregar la estructura a las autoridades correspondientes para los peritajes legales y las decisiones administrativas sobre el futuro del inmueble.

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