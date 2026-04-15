Francia pierde a una de sus estrellas para el Mundial 2026: así fue su lesión en Champions / Jean Catuffe

El delantero francés Hugo Ekitike sufrió una grave lesión que lo dejará fuera del Mundial 2026, luego de romperse el tendón de Aquiles durante un partido de la Champions League.

El atacante del Liverpool se lesionó en el duelo de vuelta de los cuartos de final ante el Paris Saint-Germain, donde los Reds se despidieron inapelablemente. La acción ocurrió en el primer tiempo, cuando cayó al suelo sin contacto y debió ser retirado en camilla.

Los primeros reportes médicos confirmaron la gravedad de la dolencia, una de las más complejas para un futbolista, lo que implica varios meses de recuperación.

Con esto se perderá el resto de la temporada europea y la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de una baja importante para la selección de Francia, donde Ekitike venía consolidándose como una alternativa relevante.

Eso sí, los galos son una de las selecciones con más alternativas en casi todas sus líneas y es favorita para luchar por su tercer Mundial en menos de 30 años.